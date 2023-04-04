【東張西望】父母離世遺留300両金及90件首飾　姊弟為爭產反目成仇大打出手

▲ 一家人為了錢字反目成仇。

父母生前沒有做好遺產管理而引發爭產就聽得多。但有父母生前已經立下遺囑並安排了遺產執行人，仍然引發兄弟姐妹間的爭產大戰！《東張西望》一連兩日報導了姊弟為爭產反目成仇及大打出手的事件，主持人吳幸美到弟弟家中，再用電話訪問事件中的二家姐，後來兩人在電話中爭吵，而且句句狠毒，只是因為一個錢字。

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司徒先生的父母先後離世，生前已經立下遺囑及安排大哥及二家姐作為遺產執行人，將遺產平分給5兄弟姐妹，但因為二家姐一路不肯簽名，所以司徒先生一直未能分得遺產。

司徒先生接受《東張西望》訪問表示有叫二家姐盡快簽名，好讓大家可以平分遺產，司徒先生表示二家姐要從遺產中分10萬元給她兒子，不過司徒先生拒絕，她指二家姐說：「唔得，一係就畀10萬，如果唔係就法庭見。」

▲ 此情不再。

除此之外，另一個爭議點就是二家姐堅稱老父生前在銀行保險箱內有300両金及90件首飾，大哥從保險箱取出來的數目與她所知的不同，於是她便指大哥及司徒先生私吞了。司徒先生及大嫂與二家姐初則口角繼而動武，二家姐指他們把她打得十分傷，要求他們賠償湯藥費。

面對著多項指控，《東張西望》主持吳幸美便致電二家姐了解，她指：「因為佢偷咗好多嘢走，佢又唔肯講出嚟，其他兄弟姊妹放唔放過佢啊？」因為大哥和司徒先生把老父床頭櫃的東西拿出來賣，賣到的錢也不平分給大家。司徒先生回應姐姐：「攞走啲咩？喺餐廳嗰度，你係唔係屈我10萬蚊啊？你講啊，而家有吳幸美小姐喺度，而家你10萬蚊唔要就屈湯藥費啊？司咩法程序啊？你點解唔畀人上去探你啊？你夠唔夠膽講啊？」之後二人便展開一連串的對罵，但對罵的內容都是圍繞著司徒先生拿走老父的物品變賣。

▲ 司徒先生與二家姐對質。

吳幸美訪問時，問二家姐司徒先生的為人如何，她評論司徒先生是一個遊手好閒、玩女人、愛賭博及從不工作的人：「一世唔使做嘢，呃呃騙騙，中國、香港及美國，親戚通通畀佢呃到盡。我幾十年前借咗萬幾蚊畀佢，唔還不但之，半句好說話都冇講過，只講風涼話『我畀條毛你啊』。」司徒先生反駁二家姐說他是遊手好閒不工作的指控，於是在家中找出曾在電器店工作的卡片，但二家姐就說他是一個會私吞公司錢的人。

司徒先生接過電話繼續與二家姐談話，二人對話的語氣都十分惡劣，二家姐之後更執著於司徒先生承認曾打過她一點繼續罵，司徒先生最後跟姐姐說，一起到已離世的父母墳前解決事件，司徒先生表示現在窮到連老婆有病都冇錢醫，更說會不惜一切來爭取老父留下的遺產。

▲ 大律師陸偉雄指出遺囑執行人有責任根據遺囑上的意願來分配財產。

《東張西望》訪問了大律師陸偉雄，他指出遺囑執行人有責任根據遺囑上的意願來分配財產：「唔能夠私下加條款落去，如果私下加條款嘅話，好似對某啲人會有利益。」陸偉雄指二家姐這樣刁難事件，其他人可以有法律行動，例如把她撤職(遺產執行人)。

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責任編輯︰王明芳