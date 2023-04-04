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【最美伴娘】高顏值伴娘激似呢位女明星　網民：搶盡新娘風頭

親子 15:54 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名伴娘撞樣台灣女明星楊謹華。

婚禮當日，每位新娘子都希望自己成為最耀眼的主角，誰人會想被搶去風頭？近日內地有兩張婚禮的照片在網上瘋傳，原因是伴娘竟然與一名台灣女明星撞樣，相似度更超過9成！伴娘的高顏值得到大眾的熱議，更直言，「这一波，伴娘贏了！」

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綜合內地媒體報導，有一名網民把這兩張婚照上載到個人社交平台，並起題「這一波，伴娘贏了！」。從兩張照片中可見，這名伴娘擁有超高顏值，而且更撞樣早前Netflix大熱連續劇《華燈初上》的主演之一﹑台灣女明星楊謹華。此外，該伴娘白皙的皮膚上畫上大紅唇，她更穿起一條迷你的小短裙展現出大長腿，整體吸睛度實在太高了，可以說是完勝新娘。

    點擊圖片放大
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不少網民紛紛讚嘆，「也太像楊謹華」；有網民更留下狠言，「不在一個等級哪來的輸贏..？」；不過，有網民認為這名伴娘機心太重了，叮囑新娘要小心，「新娘應該絕交，根本故意的，喧賓奪主！」﹑「伴娘要低調，不能搶新娘的風頭，要認清誰才是婚禮的主角！」﹑「太傻，怎麼邀比自己漂亮的。」。

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責任編輯︰陳珈希

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