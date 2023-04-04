【LAW霸女神】王嘉慧騷白滑美腿超養眼　高學歷有才華內外兼備【多圖】

▲ 夠晒吸睛！

「東張女神」王嘉慧（Cathy）一直主持節目如《東張西望》及《通靈之王》而令人關注，近日她有份主持的TVB資訊節目《LAW霸女神》即將出街。

【香港小姐】東張女神王嘉慧香閨曝光 無懼「姦斬令」恐嚇堅持採訪工作

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CathyOL造型上陣晒長腿

當中每集都會邀請一位星級嘉賓坐陣，嘉賓就着不同主題的情境短片發表意見，再由專業律師解說，為觀眾解開法律迷思與謬誤。

作為香港中文大學法律學院畢業的Cathy，除了以OL造型上陣晒無敵長腿外，亦會扮鬼扮馬演出情境短片，與其餘三位靚女主持爭奪「終極LAW霸女神」寶座。

▲ 好吸睛呀！

港姐入行 學霸一名

Cathy參選2021年港姐入行，最終五強止步，除了主持節目外，更參與不少劇集的拍攝。

Cathy除了樣貌甜美，更是學霸一名，初中時她讀名校聖保羅男女中學，在英國公開試GCE AL考獲5*成績考入倫敦大學學院（UCL College）修心理學，並獲一級榮譽及「Dean's honours list」（獲院長嘉許名單）。之後，她回港讀中大法律博士課程，認真厲害。

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家境富裕 才華多多

而且，她家境富裕，其父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，並擁有多達約300多間加盟店。

除了藝人身份，Cathy還考獲健身教練專業資格。而且在藝術方面亦屬精英份子，她除畫功了得，連手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，堪稱「藝術之霸」，絕對是有樣又有內涵。

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收「姦斬令」恐嚇訊息？

另外，去年7月爆出《東張西望》有女主持因追訪個案收「姦斬令」恐嚇訊息，內容包含粗言穢語且語氣兇狠，聲稱得罪了某「集團」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段更要掉落海餵魚和餵狗，恐嚇向她報復，令人心惶惶，有傳被恐嚇正是Cathy。

但當時Cathyy十分勇敢，當時被問到有關「姦斬令」恐嚇，表現冷靜回應媒體稱：「《東張》做咗咁耐，處理過唔少矚目社會議題，唔係第一次遇到呢啲訊息，相信有能力處理。」

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