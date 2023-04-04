【免費打機區】戲院設《超級瑪利歐兄弟》主題打卡區　全港獨有1:1實體戰車任影

由任天堂、照明娛樂攜手大銀幕呈獻，改編自家傳戶曉遊戲的《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie)將於4月 5日在香港及澳門隆重獻映。

英皇戲院獨家與電影發行商環球影業合作，由4月5日起，於尖沙咀 iSQUARE 戲院打造獨一無二「《超級瑪利歐兄弟大電影》主題打卡位」，更設有全港獨一無二的「MARIO KART實體戰車」任你影，打卡之餘更有機會贏得精美小禮物!

位於尖沙咀iSQAURE 的《超級瑪利歐兄弟大電影》打卡區色彩繽紛，沿著扶手電梯去到影院，會先見到精美趣緻電影主題煙囪造型度高牌。

▲ 坐上全港獨一無二的 1:1 MARIO KART實體戰車，好威風。

1:1 MARIO KART實體戰車

行到長走廊便會見到 MARIO 世界入面蘑菇王國標誌性的問號磚場景，行到走廊盡頭，右邊門口由大魔王庫巴（Bowser）鎮守，然後就見到粉絲鍾愛的角色列陣，包括瑪利歐（Mario）、路易吉（Luigi）、碧姬（Peach）、咚奇剛（Donkey Kong）及奇諾比奧（Toad），左邊則有MARIO場景的電影巨型海報，還有瑪利歐和朋友們駕駛賽車在賽道上馳騁的巨型打卡牆。

而重頭戲當然是擺放在場中央，全港獨一無二的1:1 MARIO KART實體戰車，兩邊牆上更掛有 LED 屏幕無間斷播放電影相關圖片及片段，讓你全情投入 MARIO 世界，與瑪利歐一同飛車闖關。

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MARIO三連賞

另外，英皇更與任天堂聯手，於多間旗下戲院設置「任天堂瑪利歐遊戲試玩區」,可試玩4款遊戲，刺激好玩，而瑪利歐更隨時人氣現身與戲迷合照。

另外，還有獨家禮遇獎賞 「MARIO三連賞」，即購票後經網上登記，可獲贈珍藏A3獨家海報。

而戲院的小食部亦推出期間限定「超級瑪利歐兄弟升Lv套餐」、換購「精美電影主題爆谷桶連角色磁石」 ,VIP會員更可參加限定活動。有得睇戲有得玩又有得食，愛打機的機迷必到。

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