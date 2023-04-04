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【冒廉署人員】涉為女友冒廉署人員兼妨礙司法公正　商人否認共8罪8月開審

社會 13:22 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

商人冒廉署人員加控妨礙司法公正預審，被告譚榮柏准保釋候審。（陳國峰攝）

67歲商人疑於女友因交通意外被民事索償時冒充廉署人員，要求3名診所職員核實涉案司機的醫生證明，其後在刑事審訊時於YouTube上載短片，聲稱5名控方證人曾替控方偽造閉路電視片段。涉案商人早前否認3項冒充廉署人員罪，案件今（4日）在西九龍裁判法院作審前覆核。控方新增5項妨礙司法公正罪，被告否認所有控罪，裁判官將案件排期於8月28日作5天中文審訊，另排期於7月5日作審前覆核，被告續准保釋。

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被告譚榮柏（67歲），早前否認3項冒充廉政公署人員罪。控罪指，被告於2021年11月5日，分別向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員。

被告今否認控方加控的5項妨礙司法公正罪。控罪指，被告於或約於2022年12月22日，在香港作為本宗刑事訴訟的被告，在案件審訊進行前在社交媒體平台YouTube上載提及本案控方證人黃結敏、林肖紅、林璟瑋、蔡國楝及譚美玲的短片，當中聲稱上述5人曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

控方今加控5項妨礙司法公正罪，辯方未有反對，被告否認新增控罪。辯方表示將爭議相關閉路電視片段的可呈堂性，以及被告的行為是否構成妨礙司法公正。

裁判官遂將案件排期於8月28日至9月1日作5天中文審訊，另排期於7月5日作審前覆核，被告續准保釋。

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記者：梁錦麟

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