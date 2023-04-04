【移民英國】內地男居英20年撰勸世文　小紅書狂數英國人3宗罪︰傲慢歧視

▲ 有居英近20年內地男，大數英國人的惡行。（圖片︰小紅書）

港人之外，亦有不少內地人選擇到英國留學生活。近日有名移居英國約20年的內地男，在小紅書發勸世文，力數英國人的不是，指英國人並不是紳士，對於中國人，他們往往展示出歧視，非常自大傲慢，不論在學校、職場以及日常生活亦然，勸不要忍受，要練好口語去反撃應對。

該名內地男近日在「小紅書」撰文分享在英生活的感受，標題為「GB到處都是傲慢和歧視」，他表示自己於英國生活接近20年，深深感受到英國人骨子裏的傲慢和無知，尤其是年青人，甚至所謂的「紳士」也都是偽裝，一杯酒過後就會蕩然無存。

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校園欺凌

內地男回想當初在英國小鎮讀書，上學時，路過的行人都會投來嘲笑聲，內地男反諷那班英國人是「鄉下孩子」，他們會發出李小龍式的吼聲去挑釁他，在亞洲人面前說對華裔身份者的歧視貶義詞Ching chong都屬於很平常。

在學校內地男常被英國同學欺凌，如上體育堂換衫時，英國同學都會故意展示自己身體比較，小息時又常惡意推撞、掌摑他，在旁的老師只會無視，說I didn't see it.

無知去惡意攻擊

日常生活中，內地男在路上會遇到醉酒漢或露宿者，他們總是追罵說fxxking Chinese。當華人英文表達不流暢，也會被英國人反白眼和嘲諷。他直言「英國人最賤的就是用奇怪的語調來學你的發音，然後學你說話」，華人在沒有任何原因下，都會被惡意攻擊。

低俗歧視

職場上，內地男同樣遇到差的英國人，他指工作中遇到英國是偽紳士，實際都很低俗和會歧視華人。英國男總愛炫耀自己非常受亞裔女性歡迎，說總是遇到主動的亞裔女生，並對女性開玩笑，涉性歧視，內地男有感英國男總是被讚是得體大方溫文爾雅，他不認同，而是認為英國男跟「紳士」毫無關係。

內地男力數英國人傲慢、歧視和無知的三宗罪，最後勸世移英或是留學，記得英國人不是有禮的紳士，尤其愈鄉村的地方愈是野蠻，強調「遇到歧視真的不能慫，把口語練好是真的真的非常重要」，勸告要練好英文口語，不要忍受，要隨時去反撃。

該帖文引起網民熱議，表示每個地方有很多不同人，並非都是沒質素，不單只是英國。有不少網民分享自身感受，表示在英生活8年也沒遇見過，可能生活圈子跟樓主不一樣，有的建議樓主如長期在英國生活不開心，可考慮回中國，而樓主慨嘆是生活所迫，只能一直留英。

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責任編輯︰王明芳