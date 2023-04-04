【兩性關係】未婚夫飛吉隆坡探望製造驚喜 驚見空姐未婚妻與男同事同眠共枕崩潰

馬來西亞一名男子，為給未婚妻驚喜，特意從沙巴飛到吉隆坡見未婚妻，卻驚見未婚妻與男同事同眠共枕，一場原本滿心歡喜的浪漫，瞬間變成噩夢。

影片推介：

綜合當地媒體報道，該名男子稱，未婚妻自從被公司派出吉隆坡接受空姐訓練後，未婚妻對他的態度開始改變，經常愛理不理，也經常不回訊息，問她原因就經常說訓練很累、很忙，要專注事業等藉口。

他對未婚妻的所作所為感到氣憤和失望，「難道我在這些年對你的付出，你都沒珍惜過嗎？」但他同時慶幸早發現，這未必是一件壞事，等到婚後才知真相，那就真的欲哭無淚。

他又促請有關航空公司可對涉事兩人進行紀律處分，

只是在訓練階段，就做出不道德行為，航空公司應採取行動，難道你們允許男女訓練生獨處一室嗎？

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責任編輯︰王明芳