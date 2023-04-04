【12日】鄧麗欣馬志威對婚姻各有想法　「12夜與日愛恨交纏場」重溫經典兼搶先睇新作

▲ 《12日》

由林愛華執導的港產片電影《12日》，是20年前同為她導演的經典作《12夜》之概念延續，用12日道出10年夫妻關係，將一段愛恨交纏的婚姻，赤裸呈現於大銀幕上，電影將於4月27日上映。

《12日》講述Jeannie（鄧麗欣飾）與Simon（馬志威飾）決定結婚，只緣於沒地方讓他們親熱。

相愛容易杷處難

可是婚禮的繁文縟節到了21世紀，依然老土肉麻，但到婚姻生活的開始，卻才是真考驗：Jeannie發覺曾最親密的人卻成陌路，Simon跟她的價值觀不同，Jeannie決定分開。

3年過後，Simon卻又跑回來，他生意失敗，窮途末路，他需要她，但她還愛他嗎？

極端方式探討婚姻

《12日》跟《12夜》一樣，以12個章節，用生活細節講述一段關係，而這次則完全以女性角度作出發，導演林愛華指這一部是女性電影，跳入女主角世界，導演特別為電影下了註解，道：「《12日》源於2008年為短篇合集電影《十分鍾情》而寫下一個從冇錢到有錢的夫婦的故事，我將之延續，成為了《12日》。」

她續指：「婚姻對於女性來說是人生的開始，之後會用上大部份的精力，投入於婚姻裡面，但對男性來說可能就是結束，因為一段關係已經有定案，就會較專注事業與人生。」

林愛華稱：「《12日》以極端背景講婚姻關係，但我更想講的是在父系社會裡面的女性地位，探討女性在社會中的角色，男觀眾在觀賞這部電影時，或可以窺探女性的視點。」導演又強調不要以《12夜》的心態去看《12日》，因為不盡相同。

男女看法大不同

對於兩位主角鄧麗欣（Stephy）及馬志威（Edward）來說，他們對婚姻都有不同的看法，簡單如甚麼時候才應該結婚，理想的婚姻時間，Stephy的看法是：「要看雙方對未來的睇法，觀念是否一致，當大家覺得穩定，需要組織家庭的時候，就去結婚，而最理想的結婚時間，就是我想生小朋友，想要有一個家庭，才會結婚。」

馬志威則道：「每一位都不一樣，有些人純粹是想要有個家庭，有些人會因為感情變淡對結婚，因為我需要一些衝擊，所以才選擇結婚，但這個不是我，我反而覺得大家在一起很自然、放鬆、舒服，那就結婚！」

簡單的一個問題，已看出男女看法大不同，《12日》帶出的觀點與角度。

「12夜與日愛恨交纏場」INFO

為讓影迷可一氣呵成重溫《12夜》及率先欣賞《12日》今個月將舉行兩場「12夜與日愛恨交纏場」，觀眾可以欣賞兩齣戲之餘，林愛華導演及馬志威亦會現身映後分享。

1） 日期：4月15日

時間：下午5時35分至9時15分

地點：奧海城The Sky戲院

票價：$150（包含《12夜》及《12日》戲票各一張）

2） 日期：4月23日

時間：下午5時35分至9時15分

地點：九龍灣E-Max星影匯戲院

票價：$150（包含《12夜》及《12日》戲票各一張）

＊門票將於4月4日起公開發售。

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