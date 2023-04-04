【危險行為】港女KOL闖荃灣公路亡命打卡　網民狠批自私：隨時變遺照

▲ 港女KOL闖荃灣公路打卡。

打卡是不少人喜歡的活動，日前有攝影愛好者在網上分享一輯照片，相中一名身穿連衣裙的女子翩翩在公路起舞。有網民認出，該名女子所在之處就是號稱「港版千本鳥居」的荃灣海安路。惟女子並非在隧道的行人路上「打卡」，而是走出馬路上拍照，引來不少網民狠批自私及玩命。

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上周四（3月30日），一輯照片在網上多個Facebook群組流傳。相片中一名白衣女子在荃灣海安路的橙色隧道上打卡，除了在行人路上拍照外，其中一張照片竟顯示，女子公然闖入馬路，擺出跳舞動作打卡，十分危險。

有網民一度懷疑是修圖，而涉事女子事後回帖稱「大直路望到紅綠燈，紅燈有一段時間係冇車嘅，唔使太擔心，我出咗去都無10秒」，而攝影師也回覆「現場就是這樣，無車先出去影10秒」，承認真的在公路上打卡。

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有網民轉載照片至其他群組，帖文於是引來網上熱烈議論，網民更留言狠批：「影遺照？」、「隨時變遺照同遺作」亦有網民批評，拍攝者及女子的行為是「玩命」、「自私行為」。有網民事後也找到涉事女子的真實身份，發現她是一名KOL兼健身教練、模特兒。

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責任編輯：羅嘉欣