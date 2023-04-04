【娛圈靚媽】Grace不介意被指胸部下垂　陳凱琳接內衣廣告證身材零走樣

▲ 陳凱琳的內衣宣傳照頗吸睛。

已榮升靚媽的陳凱琳（Grace）近年主力湊仔，積極轉戰KOL界的陳凱琳成功獲得廣告商的青睞，有指疫市下收入達8位數。今日陳凱琳於社交平台分享為內衣品牌拍攝的宣傳照，谷盡咪咪上陣的Grace再成網民焦點！

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曾擔心被批太sexy

從陳凱琳的IG所見，她穿上意大利品牌Intimissimi的桃紅色內衣，外披同色的外套，谷出事業線的Grace獲不少網民讚是「hot mama」。

不過Grace以英文撰文抒發感受，她曾擔心性感打扮惹批評，當中她說：「因為我經常擔心別人會怎麼想，我是不是穿得有點太挑逗？現在我當媽媽了可以穿這個嗎？但說實話，堅強、獨立、性感的女性例子多的是。」

Grace續稱希望透過這些相片，展示新的性感慨念，她更說：「這不是炫耀，而是展示堅強！」

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高EQ回應被批身材

日前Grace跟同齡的麥明詩現身美食活動，二人不約而同穿上吊帶裙示人，不過身穿紅色低V裙的Grace被指胸部顯然下垂了，更說是生了3個小孩「愛的印記」，網民不禁驚嘆留言：「這就是母愛」、「母愛真偉大。」、「媽媽一秒有共鳴」。

Grace回覆TOPick表示很喜歡這輯廣告照，望能予人健康的性感，至於老公鄭嘉穎可會介意？她說：「因為我跟這品牌合作很久，所以她一早知道呢。」對於被指胸部下垂，Grace說：「絕對不會介意！」

2013年港姐冠軍陳凱琳曾被冠以「最平胸港姐」稱號，屬骨感型女生的Grace透過穿搭來改善，她愛以透視裝或露背裝來散發性感，甚至會玩「黑絲誘惑」。

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