天王天后排舞師展覽回顧娛圈舞蹈史　謝天華+陳小春+朱永棠合體力撐

▲ 排舞總監秦卓芬跟郭富城合照。（受訪者提供)

曾為港、台多位天王天后級如林憶蓮、郭富城等排舞的排舞總監林青峰（Sammy Lam）、黃國榮 （Sunny Wong）及秦卓芬 （Roy Chun）聯手創立的「香港舞蹈演藝人協會」，將於4月7日至10日於香港大會堂展覽館，舉辦以香港舞蹈歷史為題的大型展覽《舞之步伐·藝之傳承》，見證香港60年來商業舞蹈輝煌成績。為期4天的展覽，是香港首個以商業舞蹈歷史為題材的展覽，籌備多年，有不少珍貴圖片。

展覽由「香港舞蹈演藝人協會」經過多年的努力策劃和籌備，走訪了多位在商業舞蹈演藝界範疇內各門各派的舞林高手，而當中的製作團隊包括著名演唱會舞蹈總監、著名演唱會排舞老師、行內數一數二的舞蹈學校校長等等。

▲ 林青峰、Sunny Wong及秦卓芬等。

「香港舞蹈演藝人協會（Hong Kong Dance Performing Artistes Association），在林青峰 、黃國榮及秦卓芬於2017年11月27日成立，2018年1月10 日正式註冊為「香港舞蹈演藝人協會」。

當中林青峰曾教授郭富城，又為葉蒨文、林憶蓮編排舞蹈，同時在90年代更創立星舞蹈及合力星工廠公司，至於黃國榮則為香港著名舞蹈總監和舞蹈家，致力於港、台舞蹈界達三十年，現為郭富城、劉德華、陳慧琳、譚詠麟、李克勤等歌手的御用排舞師。而秦卓芬則為多個TVB大型節目任排舞師，三人都見證舞蹈界耀煌年代。

▲ 林青峰跟林憶蓮合照。（大會提供)

是次展覽目的是令參觀人仕一同見證香港商業舞蹈的發展里程，同時讓公眾了解香港由1960年至今，60年來舞蹈表演的發展歷程，同時展示出珍貴的片段及圖片，當中圖片披露很多鮮為人知的國際性演出、相片和趣事，憶述了香港商業舞蹈如何由大笪地、酒樓、夜總會、電視台跳到網絡、街頭、學校、社區。亦會介紹業界著名的流行舞者及編舞家（包括梅施麗小姐及鍾浩先生）作品。

曾志偉全力支持

4月7日舉行的展覽開幕典禮邀請多位藝人嘉賓出席，當中多為香港舞蹈演藝人協會成員，包括：「永遠名譽會長」 曾志偉、「EYT 之父」的「永遠榮譽顧問」蔡和平、「名譽會長」 謝天華、「資深顧問」許愿，還有陳小春、吳卓羲、張立基、Eddie De Guzman等等。

而吳卓羲、前跳舞組合《風火海》成員謝天華及朱永棠；與及陳曉東、彭敬慈、Eric@EO2等早前都齊齊拍攝宣傳片，全力支持今次香港舞蹈界盛事！

▲ 朱永棠拍片力撐。

大會同時安排了四位業界資深人士擔任展覽活動大使，包括跳唱組合EO2的Eric謝凱榮、電視演員李鴻杰、1983年已加入無線電視舞蹈組的何華超、擔任創作總監和節目導演兼舞蹈監製超過20年的余文傑。

詳情

日期：2023年4月7日至10日

時間：上午11時至下午8時

地點：香港大會堂高座七樓展覽館 (香港中環愛丁堡廣場五號）