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【全方位學習】明道小學舉行「掘蛋行動」慶祝復活節　師生同樂打破沉悶學習的框架

教育 16:33 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港澳信義會明道小學（明道小學）於4月4日舉行了復活節崇拜及「掘蛋行動」，旨在讓學生明白主耶穌基督復活的意義。

港澳信義會明道小學（明道小學）於4月4日舉行了復活節崇拜及「掘蛋行動」，旨在讓學生明白主耶穌基督復活的意義。當天是兒童節，學校舉辦了刺激有趣的「掘蛋行動」，讓全校師生一同歡度復活節及兒童節，場面溫馨動人。

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【童學園】大學未畢業已獲投行聘用　DSE狀元教一條捷徑打開iBank大門

復活節是紀念主耶穌基督的復活，象徵著新的開始，有希望和重生的意思，也是基督教信仰的核心，因此，明道小學以「掘蛋行動」帶出生命的意義。除此之外，老師們在課室與學生一起玩掘蛋遊戲，像尋寶一樣尋找隱藏在各個角落的彩蛋，學生透過尋找和發現的過程體驗探索和分享的快樂。小息時，范校長更在學校四周與學生玩「猜包剪揼」遊戲，學生蜂擁而至，場面歡樂滿滿。

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明道小學一直以「愉快有效學習」為發展方向，目的是要打破學習沉悶的觀念。學習可以是充滿挑戰和機會的過程，幫助我們探索新知識、拓展自己的興趣與愛好，增加自信心和解決問題的能力。除此之外，學習還可以幫助我們建立人際關係，是一個豐富精彩的過程，這種過程的收獲和成就感不僅來自於完成任務和獲得成果，更來自於不斷探索和學習的過程本身。因此，學校通過全方位的學習設計，讓學生在愉快的學習環境中建構知識，培養主動學習的能力。

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責任編輯︰王明芳

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