【全方位學習】明道小學舉行「掘蛋行動」慶祝復活節　師生同樂打破沉悶學習的框架

▲ 港澳信義會明道小學（明道小學）於4月4日舉行了復活節崇拜及「掘蛋行動」，旨在讓學生明白主耶穌基督復活的意義。

港澳信義會明道小學（明道小學）於4月4日舉行了復活節崇拜及「掘蛋行動」，旨在讓學生明白主耶穌基督復活的意義。當天是兒童節，學校舉辦了刺激有趣的「掘蛋行動」，讓全校師生一同歡度復活節及兒童節，場面溫馨動人。

最新影片推介︰

復活節是紀念主耶穌基督的復活，象徵著新的開始，有希望和重生的意思，也是基督教信仰的核心，因此，明道小學以「掘蛋行動」帶出生命的意義。除此之外，老師們在課室與學生一起玩掘蛋遊戲，像尋寶一樣尋找隱藏在各個角落的彩蛋，學生透過尋找和發現的過程體驗探索和分享的快樂。小息時，范校長更在學校四周與學生玩「猜包剪揼」遊戲，學生蜂擁而至，場面歡樂滿滿。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

明道小學一直以「愉快有效學習」為發展方向，目的是要打破學習沉悶的觀念。學習可以是充滿挑戰和機會的過程，幫助我們探索新知識、拓展自己的興趣與愛好，增加自信心和解決問題的能力。除此之外，學習還可以幫助我們建立人際關係，是一個豐富精彩的過程，這種過程的收獲和成就感不僅來自於完成任務和獲得成果，更來自於不斷探索和學習的過程本身。因此，學校通過全方位的學習設計，讓學生在愉快的學習環境中建構知識，培養主動學習的能力。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳