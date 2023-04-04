【47人初選案】戴耀廷決定毋須簽協議　趙家賢形容本土派「超級大意見」

▲ 戴耀廷決定毋須簽協議，趙家賢形容本土派「超級大意見」（資料圖片）

民主派初選案今（4日）續審，控方證人趙家賢供稱，本土派與泛民一同參與初選，兩派的互信極之不足。趙又稱戴耀廷似乎未就毋須簽署協議文件一事諮詢所有人，因此本土派「超級大意見」。

控方證人趙家賢踏入第5天作供，趙昨（3日）曾供稱，戴耀廷原要求初選參與者簽署協議文件，後來趙及區諾軒說服戴毋須參與者簽署可保障，戴最終改變主意，並在2020年6月9日的記者會上宣布毋須參與者簽署協議。

控方今引述記者會內容提問，指當時有記者問及戴，參選人需否就反對預算案許下承諾，戴稱協調過程中大家已有共識，「知道點解我哋會希望爭取 35+」，但在《國安法》下不會愚蠢到去製造借口讓當權者 DQ （取消資格）35+ 計劃的參加者，需要建立互信。

控方問及趙，戴說「知道點解我哋會希望爭取35+」的原因，趙指「因為我哋知道無必要講出嚟，《國安法》下唔想製造藉口俾政權褫奪參與計劃嘅人嘅資格」。

法官問及若參與者真誠相信參與初選者有遵從《基本法》，為何會有被取消資格的風險？趙遲疑數秒稱，當時《國安法》條文尚未公布，選舉氣氛亦與以往不同，選舉主任會視乎候選人各方面的情況，故趙與區遊說戴避免用「白紙黑字」文件而被選舉主任「問多咗」，「多一事不如少一事」。法官問及趙，是否想避免留下文件被追溯而對「35+」不利？趙承認是。

控方另就新界西的協議與鄒家成Facebook發布的「墨落無悔」聲明書提問，趙同意兩者內容相同，包括參與者須認同「五大訴求，缺一不可」，會運用《基本法》賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求，撤銷所有抗爭者控罪。

控方又提到，戴在6月11日透過WhatsApp廣播功能通知新界東、新界西、九龍東及超級區議會，提及「我先向大家致歉，不用簽署協議是我個人的決定」、「我事前應先諮詢大家的意見，未有這樣做，實是不符程序的，為此我必須向大家再次表示歉意。是否簽署聯合的聲明，確立之前的承諾，是大家自行的決定。無論是怎樣，我都會尊重」。

控方指，戴在訊息指決定由他個人作出，趙則指偕區遊說戴後，戴才改變主意。趙供稱，戴經思量後才於記者會上作出決定。法官指戴就著決定獨力承擔責任，那戴是否整個計劃的領袖？趙供稱「無錯」。

趙又指，據戴在訊息的說法，戴似乎沒有就是否公開協議諮詢所有與會者，形容本土抗爭派對此「超級大意見」。趙稱，對於民主派光譜一同參與初選，本土抗爭派與其他民主派的互信度極之不足。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣