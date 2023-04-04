  • 25°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 17:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殺校潮】有小學下學年獲派「0班」小一　瀕臨殺校邊緣

社會 15:17 2023/04/04

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

消息指近日有津貼小學於下學年獲派「0班」，意味學校有機會停辦。（資料圖片）

小學縮班殺校潮臨到，教育局近日陸續向小學發出「開班信」，消息指新界區有津貼小學獲派「0班」，即是於下學年不獲派任何學生，有機會面臨停辦。另有至少1間小學未收到開班信，以及多間小學亦面臨縮班。

立法會教育界議員朱國強表示，接獲1間津小求助，稱接獲教育局的開班信，於下學年獲派0班，須於本月20日或之前，向局方提交「發展方案」，選擇提早停辦全校或部分級別、轉私立模式辦學或與其他學校合併等，如學校欲繼續按原有模式營運，就要通過教育局「特別視學」。

不過，朱國強形容此信儼如以往的「殺校信」，因教育局要求有關學校在特別視學，必須達到「良好」或以上水平，比一般外評要求的「尚可」水平更高，批評教育局現階段對學校要求過高，又指學校現時班數較少、位置偏遠等「不公平情況」，也值得當局考慮是否容許學校繼續營辦，

要辦得「好優秀」先可以繼續生存，已經係好奇怪。

教育局過去多次表示，會以「軟著陸」應對未來學齡人口持續「結構性下跌」。教育局今日（4日）回覆表示，正積極與不同辦學團體溝通，參考未來學位需求預算，及早商討及規劃學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足的學校；合併或重置到有新學位需求的地區等，盡量減少學齡人口結構性下降帶來的衝擊，確保學生福祉和教育質素。

教育局指，局方發出有關學校下學年的建議班級結構後，學校仍可就建議班級結構提出意見，加上部分小學在公布統一派位結果後有較大的學生流動，其最終核准班數與建議的班數會有所不同，因此公營小學於2023/24學年實際開辦的小一班數需待新學年年初點算學生人數後才能確定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【人口下降】小學校長普遍支持每班減收1個叩門位　助渡過縮班殺校危機
20:03 2023/04/03
【人口下降】小學校長普遍支持每班減收1個叩門位　助渡過縮班殺校危機
【移民潮】私校德雅小學逐步停辦明年停收小一生　辦學團體：出生率跌及移民潮夾擊
22:05 2023/03/21
【移民潮】私校德雅小學逐步停辦明年停收小一生　辦學團體：出生率跌及移民潮夾擊
【殺校】明愛柴灣馬登基金中學料2026年全面停辦　辦學團體憂弱勢校「殺哂」致學生錯配
21:17 2022/08/01
【殺校】明愛柴灣馬登基金中學料2026年全面停辦　辦學團體憂弱勢校「殺哂」致學生錯配
【殺校】柴灣馬登停辦中一　北角閩僑斥教育局無情「殺錯校」
22:44 2022/07/31
【殺校】柴灣馬登停辦中一　北角閩僑斥教育局無情「殺錯校」

你可能感興趣

【人口下降】小學校長普遍支持每班減收1個叩門位　助渡過縮班殺校危機
20:03 2023/04/03
【人口下降】小學校長普遍支持每班減收1個叩門位　助渡過縮班殺校危機
【移民潮】私校德雅小學逐步停辦明年停收小一生　辦學團體：出生率跌及移民潮夾擊
22:05 2023/03/21
【移民潮】私校德雅小學逐步停辦明年停收小一生　辦學團體：出生率跌及移民潮夾擊
【殺校】明愛柴灣馬登基金中學料2026年全面停辦　辦學團體憂弱勢校「殺哂」致學生錯配
21:17 2022/08/01
【殺校】明愛柴灣馬登基金中學料2026年全面停辦　辦學團體憂弱勢校「殺哂」致學生錯配
小學 中小學教育 朱國強 合併 學校 立法會 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【人工智能】已婚男沉迷與AI機械人聊天　6周後輕生亡詭異對話曝光
18:25 2023/03/31
【人工智能】已婚男沉迷與AI機械人聊天　6周後輕生亡詭異對話曝光
【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心
10:17 2023/04/03
【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心
【癌症殺手】長期染髮恐致癌　醫生揭染髮「最佳間隔時間」分享5大要點
13:57 2023/04/03
【癌症殺手】長期染髮恐致癌　醫生揭染髮「最佳間隔時間」分享5大要點