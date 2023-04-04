【殺校潮】有小學下學年獲派「0班」小一　瀕臨殺校邊緣

▲ 消息指近日有津貼小學於下學年獲派「0班」，意味學校有機會停辦。（資料圖片）

小學縮班殺校潮臨到，教育局近日陸續向小學發出「開班信」，消息指新界區有津貼小學獲派「0班」，即是於下學年不獲派任何學生，有機會面臨停辦。另有至少1間小學未收到開班信，以及多間小學亦面臨縮班。

立法會教育界議員朱國強表示，接獲1間津小求助，稱接獲教育局的開班信，於下學年獲派0班，須於本月20日或之前，向局方提交「發展方案」，選擇提早停辦全校或部分級別、轉私立模式辦學或與其他學校合併等，如學校欲繼續按原有模式營運，就要通過教育局「特別視學」。

不過，朱國強形容此信儼如以往的「殺校信」，因教育局要求有關學校在特別視學，必須達到「良好」或以上水平，比一般外評要求的「尚可」水平更高，批評教育局現階段對學校要求過高，又指學校現時班數較少、位置偏遠等「不公平情況」，也值得當局考慮是否容許學校繼續營辦，

要辦得「好優秀」先可以繼續生存，已經係好奇怪。

教育局過去多次表示，會以「軟著陸」應對未來學齡人口持續「結構性下跌」。教育局今日（4日）回覆表示，正積極與不同辦學團體溝通，參考未來學位需求預算，及早商討及規劃學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足的學校；合併或重置到有新學位需求的地區等，盡量減少學齡人口結構性下降帶來的衝擊，確保學生福祉和教育質素。

教育局指，局方發出有關學校下學年的建議班級結構後，學校仍可就建議班級結構提出意見，加上部分小學在公布統一派位結果後有較大的學生流動，其最終核准班數與建議的班數會有所不同，因此公營小學於2023/24學年實際開辦的小一班數需待新學年年初點算學生人數後才能確定。

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記者：馮琪雅