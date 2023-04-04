【全民國家安全教育日】復常後首次　李家超：將舉辦一系列活動

▲ 李家超透露，港府將會舉辦一系列活動，包括推動和統籌全港18區舉行「全民國家安全教育日」活動。(曾耀輝攝)

下星期六是一年一度的「全民國家安全教育日」，特首李家超今日透露，港府將會舉辦一系列活動，包括推動和統籌全港18區舉行「全民國家安全教育日」活動；舉辦小學工作坊，並向全港小學派發6萬本國家安全繪本。

李家超今日在行政會議前會見傳媒表示，今次是全面復常後，首次舉辦「全民國家安全教育日」，會舉辦更全面、更實體、非線上的活動。他指，將會在4月15日舉辦開幕典禮，他和中央駐港機構代表都會出席和支持，亦會舉行專題講座，由三位國安委成員，即是政務司司長、財政司司長和律政司司長分別主持，探討國家安全的不同議題。

李家超指，民政及青年事務局及其轄下部門和各區民政事務處，會推動和統籌全港18區舉行「全民國家安全教育日」活動，以提高市民的國家安全意識，這是首次全港性的推廣活動。

他提到，文化體育及旅遊局和康樂及文化事務署首次為國家安全繪本製作及推出動畫版本，港府亦會製作電視節目及舉行展覽，令不同年齡、不同階層的市民認識總體國家安全觀。港府會舉辦小學工作坊，並向全港小學派發6萬本國家安全繪本。

「五一」有否可能連遊行都全面復常？李家超：警務處處長會不斷總結經驗去作出決定

另外，被問到如何評價星期日這麼多場遊行，李家超表示，「看到在過往所舉行的公眾活動，符合在有序、安全和守法的情況下進行。」

至於未來「五一」有否可能連遊行都全面復常？李家超指，警務處處長決定發出任何不反對通知書的研判中，都要按着每個活動的性質和風險等，而作決定，亦會考慮香港整體的情況，「包括過往在2019年有很多公眾活動被騎劫，違反了國家安全、公共安全和公共秩序，亦不符合其他不參與這個公眾活動人士的權利和利益。」他強調，「警務處處長會不斷總結經驗去作出決定，令每個公眾活動在進行期間，符合國家安全、公共安全、公共秩序，不會傷害到其他不參與人士的權利和利益。」

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責任編輯：區綽彥