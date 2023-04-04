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【死屍死時四十四】《正義迴廊》後再受真實命案啟發　導演何爵天：控訴樓市荒誕現象

娛樂 15:30 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

導演何爵天《正義迴廊》後再有新作。

《正義迴廊》成金像獎大熱，導演何爵天今天拍《死屍死時四十四》，也有用上麥沛東和楊偉倫，但他指並非因後者賣座，才有後者出現。「事實上兩片幾乎同步，當時《死》的監製還未看過《正》，便決定找我執導，故亦很感謝翁子光的推薦。」

他指《死》的故事靈感跟《正》同樣啟發自真人真事。「曾經有一個大廈住客跳樓自殺，跌正在樓下單位的露台，仵工問該業主可否入屋搬走屍體，業主堅決不肯，一來恐懼，其次也擔心如有屍體經過大廳，單位都會變成凶宅而跌價！我覺得這件事可以看到很多人性，也反映了香港樓市的現象，可以發展成荒誕黑色喜劇。」

Edan戲中演一名憤怒青年。

恐懼中仍有希望

電影便藉一件大廈發現神秘屍體事件，展現戲中多個角色如何面對恐懼，既有自私一面，也展現了愛護家人的本質，也就像社會的縮影。

至於何爵天本身，現時未有物業，他坦言以前未覺要有置業需要，以前也曾試過住在工作地方，但隨年紀漸長，近年也考慮跟家人是否要買樓：「因你留在這裡，便要面對居住的問題，既然要付錢去租，是否買也適合，但香港樓價真的太高，有點感到難以實現。」

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導演在影片最後安排眾角色來一次大控訴，把內心鬱結盡情爆發。「結局也不止是控訴，也帶有希望，透過毛舜筠口中講出，就算我們面對的世界有多荒誕，但我們仍會憤怒、不安，証明至少沒有麻木！」

今次電影同樣不乏群戲，何爵天感謝多位不同世代演出擦出火花，如毛舜筠為演出提供不少意見，令到戲劇效果更強。至於戲中扮死屍的演員張滿源，全片不止要躺在地上扮死，還要全裸演出，而他亦專業地做好本份，都令導演大為欣賞。

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