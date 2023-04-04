【MIRROR成員】姜濤官方後援會辦兩大生日應援　姜糖必到13大打卡位【多圖】

▲ 姜糖們又可以盡情打卡了！

MIRROR成員姜濤將在4月30日迎來「23+1」，姜濤香港後援會在4月5日至5月1日期間，於港九商場舉行生日應援活動，並得到尖沙咀 The ONE 及銅鑼灣皇室堡全力支持，在姜濤24歲閃亮時刻，為偶像度身設計了兩個「23+1」姜濤慶生場景，與全城分享到這份歡樂氣氛！

兩個商場合共有13個打卡點，皇室堡更有Keung To 430 生日限定店售賣限定應援精品，TOPick率先帶大家遊走部份打卡點，體驗姜糖們的打卡之旅！

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Keung To 430生日嘉年華

在皇室堡中，場景以嘉年華為主題，以姜濤最愛的舞台作設計重心，又用上姜濤的標誌顏色「桃橙色」為主調，充滿溫暖、歡樂的感覺！

6大打卡場景包括：跟姜糖們連結的舞台、 沖上雲霄的氣球籃、浪漫的摩天輪、爆谷小食車,翻卡牌遊戲及姜濤430生日限定店，都給多個姜濤造型以及立體的小姜姜及小濤濤所包圍。

Keung To 430生日限定店有不少精美產品，如：小濤濤頸枕連cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋，收益扣除成本後，撥歸指定慈善機構，跟隨姜濤一樣，在社會散播善良及愛心。

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Keung To 430甜蜜蜜Café

至於在尖沙咀 The ONE中，則有以紅色為主色的「Keung To 430甜蜜蜜Café」，令人聯想美國公路電影中，充滿時代氣息的Café，讓大家憶起姜濤去年到美國出差的快樂回憶。

7大打卡場景當中少不了立體小濤濤及小姜姜，而且有超多姜濤人像的打卡位！

另外，姜濤香港後援會首次製作及售賣23+1限量版生日甜品，如：會場限定姜濤籃球雪糕三文治、血桃及白桃雪葩、巨無霸煙肉芝士馬卡龍、巧克力焦糖麻糬漢堡曲奇。

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幸會小濤濤+領取手福

姜濤香港後援會特意安排「小濤濤」於復活節期間及四月的週末指定時間驚喜現身兩大商場,與大家近距離見面兼留倩影，姜糖們可留意姜濤香港後援會及商場的社交平台公佈。

在4月5日起，銅鑼灣地帶及東角LAFORET將會大派2023 Keung To 0430 生日應援手福，銅鑼灣地帶也會設有Keung To 23+1 生日主題大型廣告版，也是姜糖必到之處！

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姜糖Zimmy：佢最吸引我嘅係佢嘅內在

姜糖Zimmy接受TOPick訪問，她稱自己支持姜濤已達3年，「我係由佢叱咤攞《我最喜愛男歌手》唱《蒙著嘴說愛你》時鍾意，佢最吸引我嘅係佢嘅內在，我覺得佢係一個好善良嘅人，佢經常都提我哋要保持善良、待人接物要有禮，呢樣嘢係佢最吸引我。」Zimmy指在姜濤的歌曲當中，《蒙著嘴說愛你》對她的印象一定是最深。

她指自己首次看到姜濤真人是在一個商場活動，後來就有份於電影《阿媽有咗第二個》內客串，當時的感覺是很興奮。

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在是次的Keung To 430生日嘉年華中，她最喜歡的打卡位是「一飛沖天歡樂氣球」，因為她認為與姜濤人形立牌合照時，就真的好像姜濤坐在她的身旁。而Zimmy的兒子就喜歡身穿紫色上衣的立體小姜姜，兒子會與小姜姜做出心心手勢。

Zimmy笑說自己經常在家中聽姜濤的歌，兒子久而久之也懂得唱。她又指老公對她的行為沒有太多意見，認為各自也有自由。

Zimmy也是一位理性的粉絲，她堅稱自己會以正確的途徑購票、不會買「黃牛」，她說：「就係要睇下同姜濤有無緣份囉！」

姜濤將於4月30日踏入24歲，Zimmy想跟偶像說：「繼續努力，永遠都會支持你！」

記者：陳淑霖

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