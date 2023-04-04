【全人發展】港學生多追成績乏全人發展　藝發局藝教主席：努力提升港學生文藝素質

▲ 大灣區共同家園青年公益基金與徳天社會企業𢹂手首次推出「青年藝術欣賞體驗計劃」發佈會。

近日，筆者被邀請出席由大灣區共同家園青年公益基金與徳天社會企業𢹂手首次推出「青年藝術欣賞體驗計劃」發佈會，此計劃將邀請五大藝團到校，有系統地教授不同演藝的入門知識，以及香港表演文化的特色。目的除了要培養學生的藝術文化素養、欣賞及參與藝術創作的興趣外，更希望可以推動藝術普及化，此計劃來自 10 間本地中學共 300名基層初中生將受惠。

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很高興見到有團體熱心推動香港的藝術教育，我們需要有志於推動藝術教育的人士及團體，群策群力去發展學生的創意、美感及鑑賞能力，填補教育不足之處。因為香港的教育雖然提出以五育「德、智、體、群、美」並重等目標，可是到底有多少學校能實踐培養學生的全人發展目標？現在我們見到大部份學生及家長較重視追趕成績及獲取比賽証書等，卻較少關注學生藝術修養、個人素質和品德等的發展，並且至今任教小學的視藝科教師，不一定在大學主修視藝，而中學又只偏重於西方藝術等問題。

筆者曾經與一位中學校長交談時，他表示自己本身喜歡畫畫、藝術，曾經有想過讀時裝設計，但最終選讀英文，他表示香港讀藝術出路「唔夠」，或者也許受傳統觀念影響，就是認為藝術「搵唔到食」！可以想像現在的主流教育出現的問題，影響著我們學生的發展，甚至影響社會大眾的價值觀！

其實能夠把藝術遍及於生活各個細節和角落當中，令社會有文化藝術的氣息，推動藝術普及化是非常重要！如果我們想孩子能呈現出具自我生命的能力，並自由地表達出自己的情感和想法，毫無疑問，讓孩子參與具創造性的藝術活動是最為有效的方式之一，因為藝術本身就是充滿創造力！

今次的「青年藝術欣賞體驗計劃」主要以不同演藝及表演文化教導學生，是非常好的嘗試，希望日可以有更多學校及學生受惠，令學生可以從中學習更多文化藝術的內容！

期待香港的教育當局不斷檢視現在教育的問題，與時俱進！而我們各藝團也各盡所能為藝術教育而努力，相信在共同努力下，未來一定可以提高香港新生一代具文化藝術及個人素質！

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