【疏忽照顧】外婆遺7月大孫女車廂焗死　1年前涉疏忽照顧孫仔溺斃

▲ 美國一名65歲外婆，涉在相隔1年先後疏忽照顧2名孫兒，令他們死亡。（facebook圖片）

不少長老會幫忙照顧小朋友，但疏忽照顧隨時會危害孩子性命。美國一名65歲外婆已退休，去年11月，她幫忙湊孫女，卻遺留了7月大孫女在車廂，令她活活熱死。發生此意外之前1年左右，外婆曾因睡著了涉疏忽照顧，令約1歲半孫仔溺斃。其女兒及女婿先後痛失2名孩子，直言不能原諒。

外婆遺留孫女車廂內焗死

綜合外媒報道，美國佛羅里達州沃楚拉（Wauchula）一名65歲婦人Tracey Nix，擔任教育工作者39年，並已退休。於去年11月1月，其女兒Kaila預約弄頭髮，將7個月大的女兒Uriel Schock交予Tracey照顧，即外婆幫手湊孫女。

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外婆當天下午帶同孫女與朋友食午餐，開車回家後，她回家練習鋼琴、陪狗玩，將孫女忘在車裡，當天氣溫攝氏32度，當陽光直射下，密閉車廂內的溫度可在短時間急速上升，兒童在高溫下被困車廂，易出現重度中暑致死。

直到下午4時左右，Tracey突然想起將孫女留在車內一整個下午，趕緊把孫女帶出來，並要求丈夫立即實施心肺復甦術，惜7個月B女死亡。Kaila及丈夫驚悉女兒死亡大感崩潰，質問Tracey怎麼會忘記一個小女孩。而Tracey被指控犯下嚴重過失殺人罪。

1年前涉疏忽照顧孫仔致溺斃

Kaila和丈夫失去女兒非常傷痛，她們接受媒體訪問表示非首次失去孩子，Tracey之前照顧他們的兒子時亦發生死亡意外。2宗死亡意外相隔不到1年，2021年12月，Tracey照顧16個月大的孫仔Ezra，即Uriel的哥哥時，她在梳化睡著，驚醒後發現孫仔不在家，最終在住處附近的池塘發現溺斃的Ezra。

發生了2次涉疏照顧嬰幼兒致死意外，Kaila和丈夫難以置信，感到內疚，自責未有做好父母保護孩子的責任。Kaila提及雖然她另一身份是Tracey的女兒，但她希望媽媽入獄。

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責任編輯︰王明芳