【超市大搜查】日雜《LDK》15款平底鑊排行榜　2款必買推介塗層耐用不黐底

▲ 日本雜誌《LDK》15款平底鑊排行榜。

擁有一個好用的平底鑊絕對能令下廚事半功倍。日本雜誌《LDK》近日評測15款深型平底鑊，逐一比較塗層耐久度、受熱力均勻程度、傳熱速度及使用感，並整理出排名，當中有2款平底鑊並列第1位，被評為「Best Buy」產品。

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《LDK》指出，挑選平底鑊時，要留意材質和厚度，含有鈦和人工鑽石等材質的平底鑊，可均勻地受熱，塗層亦較為耐用；如平底鑊較厚身，煮餸時較不容易燒焦。

另外，常見的平底鑊直徑約為22至26厘米，用家可按需求挑選，亦要留意平底鑊是否適用於IH電磁爐。

4大評測準則

《LDK》搜羅了市面15款深型平底鑊，當中包括法國特福、Ballarini、IKEA、無印良品等熱門家品或廚具品牌，分別進行以下4項測試：

塗層耐久度：以鋼絲刷來回摩擦塗層1000次，再用平底鑊煎雞蛋，測試會否黐底

熱力均勻度：用平底鑊以中火煎班戟，比較成品的光澤度、烤痕、厚度，測試熱力有否均勻傳開

傳熱速度：用平底鑊以中火烚蛋，測試水滾所需的時間

使用感：比較平底鑊的重量、手柄是否易於抓握、易於清洗，以及其容量

以下為完整排名及測試結果：

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根據本次測試結果，有2款平底鑊並列第1位，分別是「DOSHISHA evercook α IH兼容深煎鍋 26cm」和「Ballarini Ferrara 深煎鍋 24cm」，2款平底鑊在各項測試中表現出色，被推介為「Best Buy」。

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責任編輯：羅嘉欣