杜江演出極投入沉浸式體驗　導演拒用替身營造100%真實

由彭順執導，杜江、王千源、佟麗婭、韓雪、俞灝明、韓東君及王戈領銜主演，以消防員為題材之災難動作《驚天救援》，正式宣布5月11日於香港上映。

今釋出全新預告，一場觸目驚心的化工廠爆炸席捲全城，面對火海，消防救援小隊盡力拯救每一個生命。

著重真實 拒用替身

導演彭順繼十年前參與《逃出生天》後，再將救火題材搬上大銀幕，導演多次提到，他拍攝本片是相當著重真實感，更拒絕使用替身。

彭導表示：「如何真實呈現一個消防員，除了心態還要有體力。一定要達到消防員的體力，拍這個戲我盡量不用替身的。」

導演從多個真實救援事件中汲取靈感，體會到消防員的艱辛, 面對生離死別是一個很大的課題。

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沒有減重裝備下 演員如親歷其境

杜江、王千源、俞灝明、韓東君、王戈等救援小隊成員，於開拍前一個月進行封閉特訓，拍攝期間全程佩戴20斤空呼設備，沒有減重下詮釋橫渡火海、肩負傷員等多個救援動作戲份。

男主角杜江指整個場面非常震撼，一度忘記正在拍攝，是一種沉浸式體驗。

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