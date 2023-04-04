【疫情檢討】沙士專家委員會主席：獨立調查有助出現問題時盡快干預　許樹昌指即使內部檢討亦有幫助

▲ (資料圖片)

「沙士」於本港肆虐20周年。「沙士」專家委員會聯合主席葛菲雪接受外媒訪問。她表示，啟動獨立調查是因為能提出疑問，以及提出疑問「如何做得更好」。她認為，調查對香港以及全世界均有益。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，就算是內部檢討亦對日後應對疫情有幫助，有助將來面對疫情時更好處理。

葛菲雪指，需要考慮到溝通交流，包括香港、以及國際的交流。需要確保是否有臨床的技術、醫護人員是否訓練得當、正負壓病房等設施。她亦表示，需要預案以讓出現問題時盡快干預。

葛菲雪表示，認為需要進行獨立調查。她指，科學家、專業人士以及專家是否已在學習，因為他們才是提供意見及行動，而公共調查十分重要。

有可能你會發現有些事情做錯了，但是在英國，我們會有向公眾道歉，但是我們不會責怪，而是學習及向前看。

香港向國際社會以及民眾，坦承及分享，然後有未來對的事情上投資

2003年於威院擔任呼吸科主管的中大呼吸系統科講座教授許樹昌，憶述沙士的經歷。他指，自從第一名病源、一名男生進入該院8A、B病房，兩個星期有138人受感染，其後內科部門有4成部門染疫。他指，沙士猶如「帶一個炸彈入場，自已引爆」，病人感染後首星期病情輕微，但第二星期肺炎會擴散、部分人會出現缺氧。

他指，當年香港沒有正統的負壓病房、床與床之間的距離十分接近、不足一米，只是以布簾間隔，環境並不安全。他表示，每個世紀均會有兩至三次的疫情大流行，認為檢討有幫助。

檢討應該做，但是否要獨立調查可以商榷，就算是內部檢討都可以有幫助。將來要面對疫情爆發，相信處理會好好多。

他表示，社會要尊重大自然，不要吃野味，因為藏於深山的動物，有可能是病毒的中間宿主，再傳給人類。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋