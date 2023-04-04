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【DSE2023】教育局製勵志短片為考生打氣　去年文憑試超級狀元勉調整心態、化壓力為正能量

社會 16:59 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

2022年文憑試聽障考生梁梓朗。（教育局圖片）

中學文憑試筆試將近，教育局課程發展處今（4日）發布了「文憑試勵志短片—備試篇」，透過來自不同界別的嘉賓分享，鼓勵學生以積極態度面對挑戰。短片將透過香港電台電視及YouTube頻道教育局YouTube頻道及教育局教育多媒體網頁及社交媒體等不同渠道，於文憑試開考期間廣播，為中六同學注入正能量。

  • 2022年文憑試聽障考生梁梓朗。（教育局圖片）
  • 香港健力運動員連煒楨。（教育局圖片）
  • 2022文憑試超級狀元焦采溢。（教育局圖片）
  • 香港輪椅劍擊運動員陳㬢。（教育局圖片）
  • 課程發展議會主席譚嘉因。（教育局圖片）

影片中，六位受訪者分享自己應對困境的方法，並送上勵志雋語，當中包括「世上無難事，只怕有心人」、「辦法總比困難多」、「心之所願，無事不成」等，勉勵應屆考生「自強不息」，平衡溫習與作息的時間，以最佳狀態備考文憑試。

當中，去年文憑試的超級狀元曾志鵬於片段中，提醒考生要調整心態，可制定每周溫習時間表，以至有效概括科目及明細列出任務，確保自己得到充足睡眠，更指應將壓力轉化為正能量，激勵自己努力。他期望，考生能定立清晰目標並實踐計劃，以達到理想。【點擊即看】

教育局表示，學生可透過「中六學生資訊專頁」，獲取有關文憑試資訊和不同支援措施，以便備考文憑試及規劃未來路向。

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記者：梁凱婷

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