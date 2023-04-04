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【旅遊復甦】內地客指以前「天價」如今明碼實價　旅監局海關聯合巡查嚴打劏客

社會 16:29 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

內地團客到訪土瓜灣一間商店。（陳靜儀攝）

隨着內地五一黃金周假期臨近，港府昨日（3日）聯同多個政府部門及旅遊組織開會，商討應對旅客的準備工作。旅遊業監管局今日（4日）聯同香港海關巡查紅磡及土瓜灣一帶約10間接待入境旅行團的註冊商店，向旅客派發小冊子，宣傳該局職能，保障旅客權益。海關則查閱店舖商業登記證、負責人的身分證及檢查出售的貨物等。

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現時本港有14間接待旅行團的註冊商店，已向旅監局登記，大部分接待內地團，其餘接待海外團。旅監局今早巡查在紅磡民裕街及土瓜灣偉景街一帶的註冊店鋪，包括珠寶店、手表店及玉器店。

一個來自四川的內地團，數十人今早到土瓜灣偉景街的大大免稅集團（DADA）購物。內地旅客蒲先生指，今次第三次來港，認為物價較10年前來港時低，購物店的商品貨真價實及明碼實價，以前曾經一隻手表開價10多萬元的「天價」，講價到2.5萬到2.6萬元，「今天1.8萬元是比較實際。」他說已看中一隻手表，考慮逛一圈後再購買。

蒲先生參加的8天遊旅行團，團費2,800人民幣，先由四川搭乘飛機到廣州，在港逗留三天後，今日下午前往澳門，最後在深圳離開，他指出目前為止行程很愉快，到訪了尖沙咀及金紫荊廣場等，亦沒有遇到導遊強迫消費的情況，估計與全國實施旅遊業監管措施有關。

另一間在紅磡專門接待非內地團的珠寶公司負責人壽先生表示，泰國旅客數量已恢復疫情前水平，佔整體公司顧客量的一半，人均消費額甚至超越以前，普遍花費3,000至4,000元，部分客人消費額達4位至5位數；其次菲律賓顧客數目及人均消費回復疫情前的三至四成。

壽先生指，現時店內商品是疫情前的存貨，售價沒有上調，介乎1,000多元至10萬元不等，稱日後會加價2成，以平衡通脹及人力成本上漲等造成的經營壓力。

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記者：陳麗娜

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