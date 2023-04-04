【旅遊業復甦】旅監局海關巡查多間接待團客店舖　內地客：商品明碼實價

▲ 內地團客到訪土瓜灣一間商店。（陳靜儀攝）

隨着內地五一黃金周假期臨近，港府昨日（3日）聯同多個政府部門及旅遊組織開會，商討應對旅客的準備工作。旅遊業監管局今日（4日）聯同香港海關巡查多間入境旅行團註冊商店，向旅客派發小冊子，宣傳該局職能，保障旅客權益。海關則查閱店舖商業登記證、負責人的身分證及檢查出售的貨物等。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

來自四川的內地旅客蒲先生指，今次第三次來港，認為物價較10年前來港時低，購物點中商品貨真價實及明碼實價，已看中一隻手錶，稱以往標價2.5至2.6萬，現時只需1.8萬，考慮逛一圈後再購買。

蒲先生參加的8天遊旅行團，團費2,800人民幣，先由四川搭乘飛機到廣州，在港逗留三天後，今日下午前往澳門，最後在深圳離開，他指出目前為止行程很愉快，到訪了尖沙咀及金紫荊廣場等，亦沒有遇到導遊強迫消費的情況，估計與全國實施旅遊業監管措施有關。

專門接待非內地團的珠寶公司負責人壽先生表示，泰國旅客數量已恢復疫情前水平，佔整體公司顧客量的一半，人均消費額甚至超越以前，普遍花費3,000至4,000元，部分客人消費額達4位至5位數；其次菲律賓顧客數目及人均消費回復疫情前的三至四成。

壽指，現時店內商品是疫情前的存貨，售價沒有上調，介乎1,000多元至10萬元不等，稱日後會加價2成，以平衡通脹及人力成本上漲等造成的經營壓力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜