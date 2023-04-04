【周末好去處】香港故宮新大型展覽開幕在即　3件率先開箱卡地亞珠寶有幾靚？

▲ （香港故宮圖片）

香港故宮文化博物館大型特別展覽「百樣玲瓏—卡地亞與女性」，將於下周五（14日）開展，展出約300件從19世紀至今的卡地亞藝術珍品。

由香港故宮主辦、獲卡地亞支持的「百樣玲瓏」展，旨在探索女性與珠寶之間的密切關係和精彩故事。展覽亦同時聚焦中國藝術以及世界各地藝術對卡地亞在珠寶設計的啟發，部分展品更闡釋了中國藝術對環球女性生活方式和時尚的影響。

來自卡地亞典藏及其他機構與個人收藏家的展品已於日前送達博物館。館方於昨天（3日） 舉行展品開箱儀式。

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此次展覽三件具代表性的珍品昨日於博物館開箱儀式中正式亮相。其中一件為卡地亞於1928年製作的中國風格化妝盒，作品靈感來自路易．卡地亞（1875–1942年）伉儷收藏的一件清康熙五彩庭院仕女圖瓷盤。

另一珍品為卡地亞首位女性創意總監貞．杜桑（1887–1976年）於1949年設計、為溫莎公爵夫人（1896–1986年）所珍藏的美洲豹胸針，象徵力量、勇氣及自主。這枚胸針不但是杜桑最具代表性的作品之一，亦從此改寫了珠寶對女性的意義，美洲豹更成為卡地亞的標誌性圖案。

最後一件展品印證了中國文化對卡地亞珠寶的啟發，是美國社交與時尚名媛芭芭拉．赫頓（1912–1979 年）於1933年結婚時獲贈的卡地亞項鏈，其所用的翡 翠正是中國裝飾藝術中常用的名貴寶石。赫頓後來更再委託卡地亞製作一枚與項鍊相配的翡翠戒指。

「百樣玲瓏」展的布展工作已進入最後階段，準備於4月14日於香港故宮文化博物館展廳8正式向公眾開放，展期至2023年8月14日。特別展覽門票（可參觀所有博物館展廳）成人門票票價為港幣120元，特惠門票為港幣60元。觀眾可在西九文化區網上購票平台和票務夥伴平台購買門票。

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記者：陳梓蔚