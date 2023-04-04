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【人工智能】港媽為B仔改名提出4大條件 老公搵AI幫手得出17個結果激嬲老婆

親子 17:59 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

最後我會叫咩名呢？

科技日新月異，現在AI更愈來愈流行，不少人遇到疑難都會用AI幫忙解決，以前BB改名可能會靠算命師或改名APPS幫助，但最近就有港男諗到用AI來為B仔改名，在老婆有4個前設底下，AI幫忙給了17個選擇，不過竟然激嬲了老婆。

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港媽以「叫老公幫BB改名，老公走去問AI」在香港討論區發文，她指提出4大條件以「我想個仔靚仔啲，聰明啲，生得高啲、運氣好啲」作要求，叫老公為B仔改名，點知老公貪方便搵AI幫手，得出17個結果:

1.智宇-智慧的宇宙，寓意聰明才智、無限潛能。
2.美峰-美麗的山峰，寓意生得高大俊美。
3.靚賢-帥氣而有才華，寓意聰明俊俏、有才有貌。 
4.龍威-龍之威力，寓意力量強大、運氣旺盛。
5.勇健-勇敢有力，寓意勇敢堅強、健康有活力。 
6.明運-光明的運氣，寓意運氣好、前途光明、智慧光芒四射。
7.浩然-浩然正氣，寓意品格高尚、擁有正義感。 

後來爸爸再希望AI提供更多的名字建議，而AI就提供了「具有中國傳統美德和吉祥寓意的名字」。不過亦提醒港爸「名字的選擇應該是個人而言，因此請依據您的喜好和寶寶的個性來選擇。」

1.瑞昌-寓意吉祥如意，前途光明。 
2.昊天-寓意天空廣闊，抱負遠大。 
3.宏達-寓意志向遠大，前途光明。 
4.建華-寓意健康長壽，家庭幸福。 
5.明亮-寓意光明正大，才華橫溢。 
6.宜人-寓意和諧愉快，人緣廣闊。
7.貴和-寓意富貴和諧，家庭幸福。 
8.明理-寓意聰明正直，品德高尚。
9.勇毅-寓意勇敢有志，意志堅定。
10.鵬飛-寓意志向高遠，前途不可限量。

港媽續說:

雖然好似都改到有文有路咁，都叫做正常名，但我好似真係冇一個揀得落手。老公仲要話好有多都幾好聽，叫我揀一個。分明就係佢懶得諗！唔知依家AI先係BB老竇定佢先係！叫佢幫BB改個名都咁唔上心！仲要問AI真係好嘢!

網民認同港爸做法：用作參考！ 亦有網民建議港媽可以照去給風水師改名，其他網民即時留言回覆，認為AI是大勢所趨，可能連風水師都會詢問AI，給一大筆錢去改名都不太划算！

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責任編輯︰王明芳

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