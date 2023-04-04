【流感疫情】季節性流感活躍程度呈上升趨勢　普通科門診呈報個案高於對上三年疫情

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香港及澳門早前解除口罩令。澳門近期流感肆虐，衞生局昨（3日）公布，再多28間學校、共577名學生懷疑集體感染流感，患病學生介乎3至18歲。

至於本港方面，根據衞生防護中心新冠及流感速遞。截至上月25日，流感病毒實驗室陽性檢測、流感入院及流感樣疾病爆發的報告數字均有所上升。中心表示，反映本地季節性流感的整體活躍程度呈上升趨勢。

普通科門診呈報病例上升 普遍指標仍低於基線水平

上月19日至25日期間，定點普通科門診呈報的流感樣病例平均比率是1.5 宗（每千個診症計），高於前一周的1.3 宗（圖 2.1 左）。定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率是28.5 宗（每千個診症計），低於前一周的30.7 宗。

5,812實驗室的呼吸道樣本中，有339個樣本（5.83%）對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應。當中78%是甲型（H1）流感、20%是甲 型（H3）流感及3%乙型流感。流感病毒陽性百分比（5.83%），低於9.21%的基線水平， 但高於前一周錄得的3.55%（圖 2.2）。

整體公立醫院主要診斷為流感的入院率為 0.16 （每一萬人口計），低於 0.25 的基線水平，高於前一周錄得的 0.08。

▲ 普通竿門診個案數目有所上升，水平較對上三年疫情期間高。(衞生防護中心資料)

4日錄9宗爆發 共影響36人

中心亦表示，3月26日至29日錄得9宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告（共影響36人）。

至於新冠疫情方面，上月底化驗所每天新增新冠病毒核酸檢測陽性的數目為25至67個。3 月26日至3月29日，共錄得26宗嚴重新冠個案及經初步評估為死因與新冠有關的死亡個案。中心表示，本地新冠病毒的活躍程度穩定。

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責任編輯：陳展棋