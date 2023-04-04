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【MIRROR】12子將與鏡粉見面　MIRROR FC舉辦網上直播讓MIRO免費「見面」

娛樂 17:16 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

由MIRROR Official Fan Club舉辦的《Hi MIRO! 見面會》將舉辦網上直播。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR將於5月27日舉行見面會，12子會跟鏡粉見面，慶祝MIRROR Official Fan Club成立1周年。

由MIRROR Official Fan Club舉辦的《Hi MIRO! 見面會》因現場位置僅有3600位，加上以480元票價出售，令不少鏡粉不滿，如今主辦方決定舉行網上直播，讓MIRO免費觀看見面會。

【MIRROR】鏡粉投訴FC活動教主道歉　撞樣小Edan獲讚Ian再回應Unfollow林俊傑【有片】

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MIRO免費「見面」

MIRROR OFFICIAL FAN CLUB發表最新帖文寫道：

MIRROR Official Fan Club 1st Anniversary
《 Hi MIRO! 見面會》

2023年5月27日（ 星期六）
MakeALive 網上直播 第3場見面會 (直播時間容後公佈)

網上直播門票 票價：$380
持有MIRO 會籍 免費收看

門票將於5月16日公開發售

只要你持有2022年MIRO會籍，
於5月16日起就可以去 MakeALive.com 登記領取免費門票。
（即使會籍已過期，仍可登記領取免費門票及收看見面會）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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