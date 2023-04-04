【MIRROR】12子將與鏡粉見面　MIRROR FC舉辦網上直播讓MIRO免費「見面」

▲ 由MIRROR Official Fan Club舉辦的《Hi MIRO! 見面會》將舉辦網上直播。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR將於5月27日舉行見面會，12子會跟鏡粉見面，慶祝MIRROR Official Fan Club成立1周年。

由MIRROR Official Fan Club舉辦的《Hi MIRO! 見面會》因現場位置僅有3600位，加上以480元票價出售，令不少鏡粉不滿，如今主辦方決定舉行網上直播，讓MIRO免費觀看見面會。

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MIRO免費「見面」

MIRROR OFFICIAL FAN CLUB發表最新帖文寫道：

MIRROR Official Fan Club 1st Anniversary

《 Hi MIRO! 見面會》 2023年5月27日（ 星期六）

MakeALive 網上直播 第3場見面會 (直播時間容後公佈) 網上直播門票 票價：$380

持有MIRO 會籍 免費收看 門票將於5月16日公開發售 只要你持有2022年MIRO會籍，

於5月16日起就可以去 MakeALive.com 登記領取免費門票。

（即使會籍已過期，仍可登記領取免費門票及收看見面會）

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