【精雕細造】168小時生產過程曝光 「明玥」手工軟糖粒粒皆辛苦

色彩繽紛的西班牙手工手工硬糖世界馳名，不過，本地也有100%香港製造的手工糖，而且不只有硬糖，還有軟糖，說的是由皇玥集團與鷹君集團共同創立的全新高級兒童品牌「明玥」，自家研製的天然糖果系列。明玥的天然糖果系列全由米芝蓮星級團隊以人手製作，加上用料講究，工序非常繁複，每粒都要經過168小時才能製成成品，可謂粒粒皆辛苦。

手工軟糖堅持不添加色素、添加劑、增味劑，成分天然，由製作到用料均由米芝蓮星級團隊自家研發，每粒都費盡心神。別小看一粒平平無奇的軟糖，要做得好，就需要具備5個要素——軟硬程度、凝結、彈性、咀嚼及黏嚼性。既要平衡以上所有要素，又要兼顧味道，米芝蓮星級團隊就足足花了超過一年時間來研發。市面上絕大部分糖果用料不外乎砂糖、人造香料、增味劑、人造色素和粟膠添加劑等，而品牌的天然軟糖系列特別選用全天然食材如法國天然果蓉、海藻糖、蘋果膠等取代，健康又美味。

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每次限產400粒

每粒糖都可謂用料講究，製作過程一絲不苟，由烹煮糖漿、風乾到包裝就需要5日時間，因為要做出一粒煙韌度適中、有彈性又不黏牙的軟糖，水分是關鍵之一。由於烹煮軟糖所需的溫度與硬糖不同，只能維持於100度至106度，所以剛剛做起的軟糖，含水分較多，為了去除多餘水分，必需要先放置於密封房內風乾約3日，直至呈現出外乾內軟的狀態，才稱得上是完美。為了追求這份極緻，團隊每天都要每隔3小時以人手把軟糖翻轉一次，並進行水分檢查，以確保每一粒糖，每一個表面都接觸到空氣並進行風乾，製作工序非常繁複。

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另外，由於採用全天然果蓉，果肉的纖維會形成沉澱物，所以整個過程只能靠主廚的豐富經驗，以人手不停攪拌以避免黏成一團，由於過程不能使用機器進行，故每次只可量產300至400粒。見微知著，足見主廚對每個細節的用心和考究。

而另一新產品「天然白花蜂蜜糖」，其蜂糖特別採自南美，珍貴而稀有的有機原生白花蜂蜜。蜂蜜沒經過高溫處理，味道天然，甜度高而清潤，還透出淡淡而內歛的花香，由於產量較少，所以價錢亦是一般蜜糖的10倍。「雪花曲奇」也是新推出的產品，主廚採用了法國高質牛油和有機麵粉，加上多年製餅經驗焗製，令它比一般曲奇多了一份牛油酥香和麥香，卻少了油膩感，入口鬆化。

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