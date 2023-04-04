研發逾1年 168小時精雕細造 一顆小小的明玥手工軟糖 竟如巨鑽般煉成?

▲ 明玥的手工天然軟糖無添加色素、香料和防腐劑，用料天然。有士多啤梨、青檸、熱情果、奇異果、橘子、雜莓、黃香梨、芒果等多種口味可供選擇。

說起手工糖，很多人第一時間會想起中間有不同圖案，色彩繽紛的西班牙手工硬糖。但其實香港也有100%本地製造的手工糖，而且不止得硬糖，還有軟糖，說的是由皇玥集團與鷹君集團共同創立的全新高級兒童品牌「明玥」，自家研製的天然糖果系列。明玥的天然糖果系列全由米芝蓮星級團隊以人手製作，加上用料講究，讓老人家和小朋友都可一嘗零負擔的甜滋味。

一切從選料開始

「越是簡單，越是不簡單」，明玥的天然軟糖系列可說是最佳演繹。明玥成立至今，一直以「為孩子挑選最好的」為宗旨，所以明玥的米芝蓮星級團隊亦花盡心思和時間，不停研發出各款天然糖果、曲奇餅、蝴蝶酥、朱古力、果仁等，讓小朋友和老人家可以放心盡情品嘗。

明玥的手工軟糖是百分百香港製造，而且堅持不添加色素、添加劑、增味劑，成分天然，由製作到用料均由米芝蓮星級團隊自家研發，每粒都費盡心神。別小看一粒平平無奇的軟糖，要做得好，就需要具備5個要素——軟硬程度、凝結、彈性、咀嚼及黏嚼性。既要平衡以上所有要素，又要兼顧味道，米芝蓮星級團隊就足足花了超過一年時間來研發。市面上絕大部分糖果用料不外乎砂糖、人造香料、增味劑、人造色素和粟膠添加劑等，而明玥的天然軟糖系列則特別選用全天然食材如法國天然果蓉、海藻糖、蘋果膠等取代，每一口都是清香又甜美的天然果味。

花3日天然風乾 每次限產400粒

用料講究，製作過程同樣一絲不苟，整個過程猶如打造工藝品般細緻又嚴謹，由烹煮糖漿、風乾到包裝就需要5日時間，因為要做出一粒煙韌度適中、有彈性又不黏牙的軟糖，水分是關鍵之一。由於烹煮軟糖所需的溫度與硬糖不同，只能維持於100度至106度，所以剛剛做起的軟糖，所含水分會較多，為了去除多餘水分，必需要先放置於密封房內風乾約3日，直至呈現出外乾內軟的狀態，才稱得上是完美。為了追求這份極緻，團隊每天都要每隔3小時以人手把軟糖翻轉一次，並進行水分檢查，以確保每一粒糖，每一個表面都接觸到空氣並進行風乾。另外，由於採用全天然果蓉，果肉的纖維會形成沉澱物，所以整個過程只能靠主廚的豐富經驗，以人手不停攪拌以避免黏成一團，由於過程不能使用機器進行，故每次只可量產300至400粒。見微知著，足見主廚對每個細節的用心和考究。

▲ 明玥的天然軟糖系列，以法國天然果蓉代替增味劑，每粒都可隱約見到果蓉，味道天然清新，而且蘊含豐富維他命和營養素，是父母的最佳選擇。

首推手工硬糖系列 白花蜂蜜糖

這份對手做糖的堅持，從明玥天然糖果系列另一新產品——「天然白花蜂蜜糖」中亦可見一斑，粒粒晶瑩剔透，色澤如琥珀般的蜂蜜糖，同樣出自明玥的米芝蓮星級團隊手筆。在經過半年研究和改良配方後，米之蓮星級團隊終於研發出這款天然白花蜂蜜糖。蜂蜜糖特別採用來自南美，珍貴而稀有的有機原生白花蜂蜜。蜂蜜沒有經過任何高溫處理，味道天然，甜度高而清潤，還透出淡淡而內歛的花香，由於產量較少，所以價錢亦是一般蜜糖的10倍。

蜂蜜是蜂蜜糖的靈魂，故烹煮的時間和溫度猶關重要，因為溫度會影響蜂蜜的營養、質素以至味道，溫度過高，味道會過濃和失真，顏色亦會偏向混濁，色澤會偏深色，火喉拿捏要準繩，維持在150度，一邊用手攪拌，一邊留意着蜜糖的變化，成敗全靠米之蓮星級團隊的經驗和深厚功力。為了做到最理想的效果，就連用來煮糖漿的煲具也經過精挑細選，足見其認真和講究。

▲ 明玥的蜂蜜糖採用南美有機原生白花蜂蜜，不含人造色素、抗生素、香料和防腐劑，且蘊含豐富營養，味道清甜滋潤。

雪花曲奇 如飄雪般融化在舌尖上

同樣值得一試的，還有剛推出的「雪花曲奇」系列。餅如其名，每塊曲奇餅都鬆脆得如飄雪般會在舌尖上融化，酥香味道、鬆化口感、清脆聲音，猶如響起味蕾三重奏。雪花曲奇比一般曲奇多了一份牛油酥香和麥香，卻少了一份油膩感，全因主廚只採用法國高質牛油和有機麵粉，加上多年製餅經驗，令每塊曲奇即使無添加起酥油仍然入口即化。綠茶味曲奇用的是日本上等綠茶粉，伯爵茶則用上英國伯爵茶葉磨成粉代替香精，茶香撲鼻。伯爵茶更加入了磨成粒狀的茶葉，餘韻悠長，令人一吃愛上。

明玥亦特別為小朋友製作了各款不同口味的兒童曲奇系列。採用有機麵粉和天然牛油製成的曲奇，同樣無添加任何人造色素、香料和防腐劑，以天然食材如蕃茄、草莓、紅菜頭等代替，健康又好味，加上不同的可愛動物造型，小朋友必定會愛不釋「口」。兒童曲奇共有8款口味，包括牛油、芝士、朱古力、榛子燕麥、蕃茄、紅菜頭草莓、粟米片和蔬菜味等。

喜歡香脆口感，不可不試明玥的蝴蝶酥！在經過米之蓮星級團隊的精心改良後，蝴蝶酥比一般多了一份香脆口感。酥皮在經過三次不同爐火焗製，酥皮表面變得焦糖化後，形成外脆內鬆化的效果，入口酥香輕盈而不膩。用料亦不遜色，有機蔗糖、天然牛油、有機麵粉、高質茶葉、頂級芝麻等，貫徹用料天然的理念。選擇有原味、檸檬綠茶和芝麻等，每款都帶來驚喜滋味。

▲ 雪花曲奇鬆化酥香，牛油味濃而不膩。綠茶和伯爵茶淡淡茶香撲鼻，會令人吃過不停。

把米芝蓮「品味」融入生活細節——「明玥」

由皇玥集團聯合鷹君集團創立的「明玥」零售品牌，旨在將旗下朗廷酒店的米芝蓮美食延伸到生活每一個細節之中。逾百年歷史的朗廷酒店，始於1865年倫敦，至今已遍佈世界各地，包括香港、上海、廣州、深圳、北京、紐約、波士頓、芝加哥、洛杉磯、悉尼、墨爾本等，旗下擁有多間米芝蓮餐廳，其中譽滿全球的香港唐閣已連續七年獲得米芝蓮三星頂級殊榮。「明玥」將秉承對美食的創新、用心與堅持，致力呈現卓越品質的美食體驗。

「明玥」團隊深知，父母之愛子，則為之計深遠，優質飲食，更是助力兒童全面發展的根基，「明玥」將專門為孩子打造一系列優質美味的食品。

▲ 全新高級兒童品牌「明玥」，一直堅持以天然食材和創新理念認真做好每一件產品，致力為兒童提供各款優質美味的食品。

想了解更多明玥產品，可登入：https://theartisan.com.hk/

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T