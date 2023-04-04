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研發逾1年 168小時精雕細造 一顆小小的明玥手工軟糖 竟如巨鑽般煉成?

休閒消費 19:45 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

明玥的手工天然軟糖無添加色素、香料和防腐劑，用料天然。有士多啤梨、青檸、熱情果、奇異果、橘子、雜莓、黃香梨、芒果等多種口味可供選擇。

說起手工糖，很多人第一時間會想起中間有不同圖案，色彩繽紛的西班牙手工硬糖。但其實香港也有100%本地製造的手工糖，而且不止得硬糖，還有軟糖，說的是由皇玥集團與鷹君集團共同創立的全新高級兒童品牌「明玥」，自家研製的天然糖果系列。明玥的天然糖果系列全由米芝蓮星級團隊以人手製作，加上用料講究，讓老人家和小朋友都可一嘗零負擔的甜滋味。

一切從選料開始

「越是簡單，越是不簡單」，明玥的天然軟糖系列可說是最佳演繹。明玥成立至今，一直以「為孩子挑選最好的」為宗旨，所以明玥的米芝蓮星級團隊亦花盡心思和時間，不停研發出各款天然糖果、曲奇餅、蝴蝶酥、朱古力、果仁等，讓小朋友和老人家可以放心盡情品嘗。

明玥的手工軟糖是百分百香港製造，而且堅持不添加色素、添加劑、增味劑，成分天然，由製作到用料均由米芝蓮星級團隊自家研發，每粒都費盡心神。別小看一粒平平無奇的軟糖，要做得好，就需要具備5個要素——軟硬程度、凝結、彈性、咀嚼及黏嚼性。既要平衡以上所有要素，又要兼顧味道，米芝蓮星級團隊就足足花了超過一年時間來研發。市面上絕大部分糖果用料不外乎砂糖、人造香料、增味劑、人造色素和粟膠添加劑等，而明玥的天然軟糖系列則特別選用全天然食材如法國天然果蓉、海藻糖、蘋果膠等取代，每一口都是清香又甜美的天然果味。

花3日天然風乾 每次限產400

用料講究，製作過程同樣一絲不苟，整個過程猶如打造工藝品般細緻又嚴謹，由烹煮糖漿、風乾到包裝就需要5日時間，因為要做出一粒煙韌度適中、有彈性又不黏牙的軟糖，水分是關鍵之一。由於烹煮軟糖所需的溫度與硬糖不同，只能維持於100度至106度，所以剛剛做起的軟糖，所含水分會較多，為了去除多餘水分，必需要先放置於密封房內風乾約3日，直至呈現出外乾內軟的狀態，才稱得上是完美。為了追求這份極緻，團隊每天都要每隔3小時以人手把軟糖翻轉一次，並進行水分檢查，以確保每一粒糖，每一個表面都接觸到空氣並進行風乾。另外，由於採用全天然果蓉，果肉的纖維會形成沉澱物，所以整個過程只能靠主廚的豐富經驗，以人手不停攪拌以避免黏成一團，由於過程不能使用機器進行，故每次只可量產300至400粒。見微知著，足見主廚對每個細節的用心和考究。

明玥的天然軟糖系列，以法國天然果蓉代替增味劑，每粒都可隱約見到果蓉，味道天然清新，而且蘊含豐富維他命和營養素，是父母的最佳選擇。

首推手工硬糖系列 白花蜂蜜

這份對手做糖的堅持，從明玥天然糖果系列另一新產品——「天然白花蜂蜜糖」中亦可見一斑，粒粒晶瑩剔透，色澤如琥珀般的蜂蜜糖，同樣出自明玥的米芝蓮星級團隊手筆。在經過半年研究和改良配方後，米之蓮星級團隊終於研發出這款天然白花蜂蜜糖。蜂蜜糖特別採用來自南美，珍貴而稀有的有機原生白花蜂蜜。蜂蜜沒有經過任何高溫處理，味道天然，甜度高清潤，還透出淡淡而內歛的花香，由於產量較少，所以價錢亦是一般蜜糖的10倍。

蜂蜜是蜂蜜糖的靈魂，故烹煮的時間和溫度猶關重要，因為溫度會影響蜂蜜的營養質素以至味道，溫度過高，味道會過濃和失真，顏色亦會偏向混濁，色澤會偏深色，火喉拿捏要準繩，維持在150度，一邊用手攪拌，一邊留意着蜜糖的變化，成敗全靠米之蓮星級團隊的經驗和深厚功力。為了做到最理想的效果，就連用來煮糖漿的煲具也經過精挑細選，足見其認真和講究。

明玥的蜂蜜糖採用南美有機原生白花蜂蜜，不含人造色素、抗生素、香料和防腐劑，且蘊含豐富營養，味道清甜滋潤。

雪花曲奇 如飄雪般融化在舌尖上

同樣值得一試的，還有剛推出的「雪花曲奇」系列。餅如其名，每塊曲奇餅都鬆脆得如飄雪般會在舌尖上融化，酥香味道鬆化口感清脆聲音，猶如響起味蕾三重奏雪花曲奇比一般曲奇多了一份牛油酥香和麥香，卻少了一份油膩感，全因主廚只採用法國高質牛油和有機麵粉，加上多年製餅經驗，令每塊曲奇即使無添加起酥油仍然入口即化。綠茶味曲奇用的是日本上等綠茶粉伯爵茶則用上英國伯爵茶葉磨成粉代替香精，茶香撲鼻。伯爵茶更加入了磨成粒狀的茶葉，餘韻悠長，令人一吃愛上

明玥亦特別為小朋友製作了各款不同口味的兒童曲奇系列。採用有機麵粉和天然牛油製成的曲奇，同樣無添加任何人造色素、香料和防腐劑，以天然食材如蕃茄、草莓、紅菜頭等代替，健康又好味，加上不同的可愛動物造型，小朋友必定會愛不釋「口」。兒童曲奇共有8款口味，包括牛油、芝士、朱古力、榛子燕麥、蕃茄、紅菜頭草莓、粟米片和蔬菜味等。

喜歡香脆口感，不可不試明玥的蝴蝶酥！在經過米之蓮星級團隊的精心改良後，蝴蝶酥比一般多了一份香脆口感。酥皮在經過三次不同爐火焗製，酥皮表面變得焦糖化後，形成外脆內鬆化的效果，入口酥香輕盈而不膩用料亦不遜色，有機蔗糖、天然牛油、有機麵粉、高質茶葉、頂級芝麻等，貫徹用料天然的理念。選擇有原味檸檬綠茶和芝麻等，每款都帶來驚喜滋味

雪花曲奇鬆化酥香，牛油味濃而不膩。綠茶和伯爵茶淡淡茶香撲鼻，會令人吃過不停。

把米芝蓮品味」融入生活細節——明玥

由皇玥集團聯合鷹君集團創立的「明玥」零售品牌，旨在將旗下朗廷酒店的米芝蓮美食延伸到生活每一個細節之中。逾百年歷史的朗廷酒店，始於1865年倫敦，至今已遍佈世界各地，包括香港、上海、廣州、深圳、北京、紐約、波士頓、芝加哥、洛杉磯、悉尼、墨爾本等，旗下擁有多間米芝蓮餐廳，其中譽滿全球的香港唐閣已連續七年獲得米芝蓮三星頂級殊榮「明玥」將秉承對美食的創新用心與堅持，致力呈現卓越品質的美食體驗

「明玥」團隊深知，父母之愛子，則為之計深遠，優質飲食，更是助力兒童全面發展的根基，「明玥」將專門為孩子打造一系列優質美味的食品

全新高級兒童品牌「明玥」，一直堅持以天然食材和創新理念認真做好每一件產品，致力為兒童提供各款優質美味的食品。

想了解更多明玥產品，可登入：https://theartisan.com.hk/

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