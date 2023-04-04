  • 25°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 18:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殺校潮】長洲堂錦江小學未獲准開辦小一　辦團冀繼續辦學將與教育局商討可行方案

社會 17:01 2023/04/04

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

長洲中華基督教會長洲堂錦江小學日前接獲教育局通知，9月未獲開辦小一。（學校網頁圖片）

縮班殺校潮臨到，近日首度有津貼小學接獲教育局發出的「0班」開班信。長洲中華基督教會長洲堂錦江小學辦學團體今日（4日）公布，上月31日接獲教育局通知，9月新學年未獲准開辦小一，意即未來有機會逐步停辦學校。校方稱已立即啟動危機小組，正按教育局文件積極跟進，將與教育局商討可行方案。

翻查《小學概覽2022》，該校於本學年、即2022/23學年，小一至小六各開1班。

據該校辦學團體中華基督教會長洲堂今日向家長及校友發出通告，公布未獲教育局批准於9月開辦小一，小二至小六班級則維持不變。校方已立即啟動危機小組，由校監、校董和學校主要成員組成，將與教育局商討可行方案。該校續稱，現正按教育局文件積極跟進中，如有進一步消息，校方會盡快發放。

學校通告稱，該校前身為「長洲女校」，1978年起名為中華基督教會長洲堂錦江小學，是長洲唯一一間基督教學校，「多年來一直為長洲學童提供優質教學，近年引入新課程，啟發學生視野，亦積極投入社會服務。」

校方感謝家長支持和欣賞，並呼籲大家為該校禱告，

讓學校能繼續以基督的愛培育學生，作育英才，榮神益人。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

長洲 中小學教育 基督教 學校 長洲堂錦江小學 教育局 小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【人工智能】已婚男沉迷與AI機械人聊天　6周後輕生亡詭異對話曝光
18:25 2023/03/31
【人工智能】已婚男沉迷與AI機械人聊天　6周後輕生亡詭異對話曝光
【癌症殺手】長期染髮恐致癌　醫生揭染髮「最佳間隔時間」分享5大要點
13:57 2023/04/03
【癌症殺手】長期染髮恐致癌　醫生揭染髮「最佳間隔時間」分享5大要點
【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心
10:17 2023/04/03
【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心