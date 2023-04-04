【殺校潮】長洲堂錦江小學未獲准開辦小一　辦團冀繼續辦學將與教育局商討可行方案

▲ 長洲中華基督教會長洲堂錦江小學日前接獲教育局通知，9月未獲開辦小一。（學校網頁圖片）

縮班殺校潮臨到，近日首度有津貼小學接獲教育局發出的「0班」開班信。長洲中華基督教會長洲堂錦江小學辦學團體今日（4日）公布，上月31日接獲教育局通知，9月新學年未獲准開辦小一，意即未來有機會逐步停辦學校。校方稱已立即啟動危機小組，正按教育局文件積極跟進，將與教育局商討可行方案。

翻查《小學概覽2022》，該校於本學年、即2022/23學年，小一至小六各開1班。

據該校辦學團體中華基督教會長洲堂今日向家長及校友發出通告，公布未獲教育局批准於9月開辦小一，小二至小六班級則維持不變。校方已立即啟動危機小組，由校監、校董和學校主要成員組成，將與教育局商討可行方案。該校續稱，現正按教育局文件積極跟進中，如有進一步消息，校方會盡快發放。

學校通告稱，該校前身為「長洲女校」，1978年起名為中華基督教會長洲堂錦江小學，是長洲唯一一間基督教學校，「多年來一直為長洲學童提供優質教學，近年引入新課程，啟發學生視野，亦積極投入社會服務。」

校方感謝家長支持和欣賞，並呼籲大家為該校禱告，

讓學校能繼續以基督的愛培育學生，作育英才，榮神益人。

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記者：馮琪雅