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【警政能力】「影住駕」只可用於WeChat？　鄧炳強：WhatsApp有安全隱患

政治 18:10 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

警方建議斥資約52億元，建立新一代通訊系統基礎設施，今日立法會保安事務委員會上，議員關注未來更新系統和選用承辦商時，會否平衡國安風險，優先採購內地製造的通訊系統及產品。

採購系統必定考慮國安風險

保安局局長鄧炳強回應指，在採購有關系統時，國家安全必定是其中一個重要考慮，他指出，國家安全包括在選購這些系統時，會否涉及安全隱患，例如資料被盜用，或者在採購期間，產品被禁止供應等，指上述情況曾出現過，故日後尋求供應商時，保證不會存在相關風險。

另外，警務處去年推出「影住駕」功能，目前只適用於WeChat，並只可舉報涉及交通的案件。被問到能否擴展至其他非緊急案件，並容許使用其他通訊軟件如WhatsApp等。

鄧炳強回應指，對於社交媒體應用比較小心，「特別WhatsApp，有一些安全隱患」，因此「影住駕」會繼續在WeChat平台進行。

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記者：關景騰

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