【殺校潮】有津小瀕臨殺校　施俊輝：正與辦學團體商討停辦或合併學校

▲ 教育局副局長施俊輝。（資料圖片）

近年香港出生率持續減少，學齡人口呈現結構性下降，未來學額需求預計會相應減少。教育局副局長施俊輝今日（4日）以「把握人口變化契機，善用資源優化教育」為題，在教育局網上專欄「局中人語」撰文指，在規劃未來學位供應時，局方會以學生福祉為最優先考慮，逐步有序調節學校數目，同時善用公共資源，確保教育質素。

隨着學齡人口結構性下降及學校數目減少，教師的需求預計亦會相應減少。施俊輝表示，會密切留意公營學校的教師人手，審慎規劃師資培訓的名額以維持穩定和高質素的教師團隊，同時繼續加強教師專業培訓，不斷提升香港教育質素及整體競爭力。他期望，重新調撥和善用資源，聚焦提升整體教育質素，滿足不同學生的學習需要，形容為「學校整體學生人數太少不利教學多元化和學生群育發展」，並以中學教育為例，若每班及全校學生太少，會影響學生選科、分班，以及參與多元化學習活動及群體互動的機會，稱「與新高中學制培育學生全人發展的理念背道而馳」。



至於小學教育，施俊輝表示，一直採用「統整成本高及使用率低的小學」政策，希望為學生提供優質教育，促進學校持續發展，善用公共資源，解決學校整體學生人數過少而影響學生群育發展的問題。他指，學校網內仍有足夠學額供應時，若公營小學在小一派位機制下獲派的學生人數過少，相關辦學團體可考慮有策略地將屬下辦學理念和課程相近的學校合併，為學生營造合適的教學環境，提升「學與教」質素。



另外，施俊輝更指，會加快在公營小學推行小班教學，讓學校善用小班環境，提升學生學習成效。在檢視個別地區及學校網內的學校所提供的課室數目、學位需求、學校發展的需要及現有資源等最新情況後，教育局已增加31所學校於2023／24及2024／25學年推行小班教學，並安排另外7所公營小學於2024／25學年實施小班教學，預計屆時將有逾9成公營小學實施小班教學。

施俊輝亦表示，教育局作為辦學團體，已率先檢視官立學校的持續發展，並採取果斷措施，以不同策略整合資源，例如停辦長期收生不足的學校和跨區重置，為學生提供更合適的教學環境及豐富的學習經歷。龍翔官立中學與九龍工業學校於2022／23學年合併，有助理順學額供求情況，同時透過資源優化及配置，發揮協同效應，促進學生學習效能。

施俊輝強調，教育局正積極與不同辦學團體商討及規劃學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足的學校，合併或重置到有新學位需求的地區，盡量減少學齡人口結構性下降帶來的衝擊。同時指，局方鼓勵辦學團體從社會整體利益出發，考慮配合社會發展的可行方案及整合學校資源的良策。

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記者：梁凱婷