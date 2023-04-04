【癌症殺手】6種癌症與飲食有關　研究：1種飲品每周飲3次罹癌機率高8成

▲ 6種常見癌症與飲食習慣息息相關。

癌症成因眾多，飲食可以是其中一個原因。台灣有節目日前邀請了外科醫生及毒物專家，分享6種常見癌症，都是與飲食習慣息息相關，並援引外國研究指出，每周只要飲超過3次含糖飲料，罹患胰臟癌的機率就會冠多出8成。

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據台灣TVBS健康2.0《挖健康》請來醫生及專家，分享癌症與飲食之間的關係。毒理專家譚敦慈指出，高鹽飲食最易增加胃癌風險，而韓國跟日本都是胃癌率高企的國家，並指出進食得愈多味噌湯及泡菜，患上胃癌的風險也愈會增加。

在大腸癌方面，譚敦慈指出，加工肉類、不新鮮的蔬菜也有致癌風險；肺癌、口腔癌與香煙、酒、檳榔有關；而肝癌則是與攝入過量黃麴毒素相關。譚敦慈並引述美國、新加坡的研究指出，每周飲超過3次含糖飲品，罹患胰臟癌的機率就會高出近8成。

喝含糖飲品增患大腸瘜肉風險

台灣胃腸肝膽肝膽科醫生錢政弘，引述美國2021年一份研究報告指出「大腸瘜肉」與青少年時期糖分、含糖飲料攝取量的關係。該研究記錄33,106名美國女性在中學時期的飲食習慣，以及後來成年時做大腸鏡檢查結果，最後分析飲食中的糖分跟大腸瘜肉的相關性。

錢醫生列出統計結果如下：

果糖的攝取會增加大腸腺瘤的發病率，尤其遠端結腸、直腸，直腸腺瘤發病率增加43%。

果糖攝取量高，高風險腺瘤的發病率會增加30%。

每天喝一杯含糖飲料，大腸腺瘤發病率再增加11%，其中直腸腺瘤則增加30%。

每天喝一杯含糖飲料，高風險腺瘤的發病率會增加34%。

成年時期的糖分攝取與大腸腺瘤無關。

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責任編輯：羅嘉欣