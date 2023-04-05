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【和解在後】劇情影射現實故事　港男戀人形娃娃當太太寵愛照顧一生

娛樂 22:32 2023/04/05

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

ViuTV原創劇《和解在後》正在熱播中，最近劇情談到內斂的男子David（周祉君飾）到來，指控中學生侵犯其妻，阿凡（趙善恆飾）走出門口打算帶David的妻子入內，卻大吃一驚 ，原來這個「老婆」，竟是一個人型娃娃。

後來阿凡及方圓（Ivy So飾）從不同途徑研究David是真傻還是假痴，當得知背後原由後，方圓更為用心調解，場面感人。

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劇情反映真實故事 

其實這個單元是來自真實故事，在香港就有一名男士謝天榮情訂動漫《新世紀福音戰士》角色明日香，故在網上買了一個以明日香為原型，身高158公分、30公斤的矽膠娃娃，並把娃娃當作終生伴侶般照顧並取名為 「Mochi」，會稱呼Mochi為「老婆」、「香姐」。

他更不時大晒與明日香人形娃娃的「放閃」相，去年更宣布喜訊，為家中添了新成員，公開一家三口合照。

除了明日香娃娃外，還有一個女裝嬰兒娃娃。由媽媽明日香抱住嬰兒，謝天榮站在一起影全家福，見他流露一副幸福的樣子。

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港男戀明日香人形娃娃當太太

而且，謝天榮不在意別人目光，會帶「Mochi」外出用餐、約會，甚至大方送名錶和iPhone等貴重禮物，真心溺愛對方。

據知，謝天榮在過去也交過真人女友，但受不了對方的要求，才會把身心靈都寄託在Mochi身上，從此不用再處理另一半情緒，反而這樣更覺輕鬆，總之自己開心就好！

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick 柴犬出動

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