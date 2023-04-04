【醫生非禮】涉貼震動器港鐵非禮女生　醫生非禮罪成准保釋候判

▲ 被告李永熙非禮罪成，准保釋候判。資料圖片

29歲男醫生涉於港鐵車廂內三度挨近19歲女學生臀部，跟蹤警員察覺有異後作出拘捕，並發現醫生於下體貼上2個震動器。涉案醫生經審訊後，今（4日）於西九龍裁判法院被裁定1項非禮罪成。暫委裁判官裁決時指，明白身上放有震動器並非違法，但被告在警誡下承認曾以下體接觸女子，並藉此取得快感，在考慮其他因素後裁定被告罪成。裁判官將案押後至5月5日判刑，以替被告索取社會服務令及背景報告，被告續准保釋。

被告李永熙（30歲，報稱醫生），被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車其中一節車廂內猥褻侵犯女子X。

暫委裁判官裁決時指，被告就特別事項的證供並不可信，如在便衣警員作拘捕時，出現角力的情況屬合理，惟被告似乎說成自己沒有掙扎下被警員鎖上手扣。暫委裁判官亦不相信被告會因急於交出病人出院名單予上司等因素，而簽署招認供詞。

暫委裁判官續指，被告稱有警員恥笑他不舉，惟被告亦同意警員無從得知其不舉，被告身上的震動器亦無從令旁人聯想到不舉，故不相信警員恥笑被告之說法。暫委裁判官又指，拘捕警員就特別事項的證供屬實話實說，裁定被告的口頭招認及警誡供詞可呈堂。

暫委裁判官另裁定，案發時被告於港鐵車廂內以下體貼向事主X臀部2至3下，為時數秒至10數秒，又指X感受到的震動與被告下體的震動器脗合，X向前移動時被告亦向前移動，而當時被告身後亦有空位，但反而向X靠近，裁定涉案觸碰屬故意。

暫委裁判官又指，明白身上放震動器並非違法，但被告在警誡下承認曾以下體接觸女子，並藉此取得快感，考慮其他因素後裁定被告罪成。案件押後至5月5日判刑，以替被告索取社會服務令及背景報告，被告續准保釋，暫委裁判官強調所有判刑選項均在考慮之內。

代表律師求情時指，被告於2018年任職公立醫院，案發時為疫情最嚴峻的階段，被告亦自願到啟德中心當值，為本港疫情打拼。代表律師又指，被告屬初犯，事件亦與過往人格不符。即使案發後被告沒有在私立醫院工作，但被告沒有放棄自己，並考獲專業醫生資格。

案發時被告身處深水埗往太子的港鐵車廂。警方於下午6點許於太子站對被告搜身，發現被告陰莖左右有黑色震動器，震動器連接被告右邊褲袋的控制器

19歲的事主X早前作供稱，她於案發時18歲，當日下午6時許與朋友於長沙灣港鐵站登上荃灣線往中環方向的列車，其間三度感到臀部被震動數秒。X於太子站下車時被警察告知她遭人非禮。

鐵路警區特遣隊警員麥江峰早前作供稱，案發時發現被告三度將下半身向X臀部挨近，隨後於太子站截停該男子及作出拘捕。麥隨後將被告押至警務室內作快速搜身。麥指，被告在警誡下稱，「因為工作壓力大，先放震動器係下體，同埋頂個女仔Pat Pat拎快感」。

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記者：梁錦麟