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【樂壇天后】陳慧琳暌違6年再辦慈善義賣　Kelly為行善割愛捐逾8千件衣物

娛樂 18:17 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

距離上次舉行「陳慧琳二手衫慈善義賣」已時隔6年，今年將於4月5日至12日於尖沙咀新港中心舉行，所有善款亦會撥捐陳慧琳兒童助學基金。

Kelly化身Art Director 

Kelly表示上次義賣籌到超過一百萬，望今次籌得更多善款，貨品都收集了6至7年，較上次數量多。而是次義賣，她捐出超過8千件衣服、手袋、兒童書藉、玩具等 。

至於產品擺放Kelly表示今次更化身Art director，稱大部分產品的擺放位置都是自己設計，其中手袋最受歡迎，當然將它放到當眼位置，而鞋就整齊地排列出來。

陳慧琳對衣物倍感不捨。

捐出以往表演衣物 仔仔不捨玩具將它帶回家中

是次有超過8千件貨品，Kelly執拾時都尋回不少回憶，收拾時都倍感不捨，甚至有些衣服只是穿過1次，一些則是旅行或者以前演出時所穿過。

另外，今次因已儲了6、7年，佈置場地都是一個大工程，所以老公亦有幫忙，他幫忙搭建BBC床、掛油畫。

不過，仔仔到現場看到自己的玩具都有些不捨，然後又將它帶回家中。

陳慧琳親自設計手袋擺放位置。

「陳慧琳二手衫慈善義賣」INFO

日期：2023年4月5日至12日
時間：12:00-20:00
地點：尖沙咀新港中心LG01號鋪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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