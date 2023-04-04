【樂壇天后】陳慧琳暌違6年再辦慈善義賣 Kelly為行善割愛捐逾8千件衣物
娛樂 18:17 2023/04/04
距離上次舉行「陳慧琳二手衫慈善義賣」已時隔6年，今年將於4月5日至12日於尖沙咀新港中心舉行，所有善款亦會撥捐陳慧琳兒童助學基金。
Kelly化身Art Director
Kelly表示上次義賣籌到超過一百萬，望今次籌得更多善款，貨品都收集了6至7年，較上次數量多。而是次義賣，她捐出超過8千件衣服、手袋、兒童書藉、玩具等 。
至於產品擺放Kelly表示今次更化身Art director，稱大部分產品的擺放位置都是自己設計，其中手袋最受歡迎，當然將它放到當眼位置，而鞋就整齊地排列出來。
捐出以往表演衣物 仔仔不捨玩具將它帶回家中
是次有超過8千件貨品，Kelly執拾時都尋回不少回憶，收拾時都倍感不捨，甚至有些衣服只是穿過1次，一些則是旅行或者以前演出時所穿過。
另外，今次因已儲了6、7年，佈置場地都是一個大工程，所以老公亦有幫忙，他幫忙搭建BBC床、掛油畫。
不過，仔仔到現場看到自己的玩具都有些不捨，然後又將它帶回家中。
「陳慧琳二手衫慈善義賣」INFO
日期：2023年4月5日至12日
時間：12:00-20:00
地點：尖沙咀新港中心LG01號鋪
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撰文 : TOPick柴犬出動