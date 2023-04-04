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【人事變動】拔萃女小學校長李安麗將退休　舊生兼哈佛博士明皓9月接任

社會 18:37 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

拔萃女小學新校長明皓（Holly Ming）。（女拔校刊截圖）

傳統名校拔萃女小學今日（4日）向學生家長發通告，宣布校長李安麗（Annie）有意在2022至23學年結束後退休，並感謝她為校服務26年，今年9月1日起， 將由拔萃女書院舊生明皓（Holly Ming）接任校長一職。通告指，明皓擁有美國哈佛大學博士學位，從事教學研究及課程設計工作。

李安麗於2017年1月出任小學部校長，亦曾在中學部擔任副校長，校方於通告中，感謝李安麗為拔萃女書院服務26年，尤其是在過去數年，疫情帶來前所未有的挑戰下，對學校的教育、教牧及運營，存在莫大貢獻。

明皓擁有美國哈佛大學的經濟系學士學位及哈佛大學肯尼迪政治學院的公共政策博士學位，曾出版書籍「The Education of Migrant Children and China’s Future」，探討移居外地學童的成長。通告指，明皓從事教學研究工作，曾為香港及內地中、小學兒童設計教育課程，更自2022年9月起，擔任學校的發展顧問、小學部教師及班主任，擁有1年前線教學經驗。

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記者：梁凱婷

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