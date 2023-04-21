運動傷及前十字韌帶不容忽視 快速縫合裝置減省手術時間

籃球及足球等劇烈且高強度運動大受港人歡迎，有時運動員樂極忘形，專注如何「揮低」敵方時，難免出現碰撞，甚至使前十字韌帶撕裂。骨科專科霍偉明醫生提醒：「前十字韌帶撕裂後果可大可小，萬一置之不理，或會造成不可逆轉的膝蓋軟組織創傷。」



忽視前十字韌帶撕裂後果嚴重 膝蓋功能或不能復常



前十字韌帶擔當膝蓋重要的一員，是連接股骨與脛骨之間一條呈交叉形狀的韌帶，協助急停、旋轉及轉身等動作。運動比賽中，經常看到運動員突然坐下且神情痛苦。霍醫生指：「在運動期間膝蓋突然扭曲，繼而聽到『啪』一聲，腳部紅腫及疼痛，然後走路一瘸一拐，可能是前十字韌帶撕裂，患者不能繼續比賽，需立刻離場。」

當患者求醫時，醫生會作臨床檢查，包括前抽屜測試，醫生會把患者的膝關節彎曲，再將小腿往前拉，觀察有否移位。另外，醫生或會建議患者進行磁力共振，以得到更詳細的報告。情況輕微的患者可以消炎止痛藥等作保守治療，但假如傷勢嚴重，患者又屬好動，醫生或會考慮以手術方式為患者重建前十字韌帶。不過不少患者因熱愛運動，擔心手術後無法復常而不考慮做手術。霍醫生分享：「一旦病情持續嚴重，患者膝蓋的其他軟組織，如半月板及軟骨等，亦會有不可逆轉的創傷，到時即使修補亦會有後遺症，活動能力無法回到正常水平。」



新式快速縫合裝置縮短手術時間 減低手術帶來的風險



在重建前十字韌帶的手術方案方面，目前以微創手術為主，醫生會在患者體內取出膕繩肌或臏骨等筋腱作移植物。傳統方式是使用針線縫合移植物，再重建前十字韌帶。萬一韌帶韌度不足，甚至糜爛，縫線時間便會增加。一些新式快速縫合裝置無需以針線穿過移植物，可減省準備移植物的時間，令患者麻醉時間可同時縮短，頭暈及嘔吐等麻醉副作用亦會因而減輕。另外，隨著移植物在空氣曝露的時間亦會減少，繼而減低細菌感染的風險。手術後，患者須循序漸進地進行復康療程。不少患者關心需時多久才能回復受傷前的運動量，這需視乎患者的康復進度，如肌肉力量及平衡力等，一般需要半年以上時間才能復常。

霍醫生分享曾有一名喜歡打籃球，甚至會業餘作賽的年輕男患者。他3年前曾經膝蓋受傷，報告顯示前十字韌帶撕裂，但半月板及周邊軟組織並無損傷，當時他未有進行手術，甚至繼續進行劇烈運動，久而久之膝蓋越來越痛。最近便發現前十字韌帶撕裂問題未有改善外，半月板亦出現撕裂，最後他決定進行手術，雖然手術順利完成，患者可以恢復運動，但膝蓋活動能力已不如以往。因此，霍醫生呼籲患者發現前十字韌帶撕裂問題後須及早就醫，否則有機會使膝蓋活動能力永久受損。

▲ 骨科專科 霍偉明醫生

以上資訊由霍偉明醫生提供

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