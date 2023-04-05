【奢華品牌】Hermes 2023春夏新袋上架　你必要認識的7款全新手袋【內附多圖】

▲ 全新設計的Petite Course Box小牛皮手袋。（$41,900/攝影：湯致遠）

Hermes的手袋是大部分女士們的終極目標，除了大家數得出的幾個殿堂級的名字如Kelly、Birkin和Lindy，都成為大家希望想擁有的對象外，其實品牌每年都會有不少全新袋款推出，它們未必一時三刻能成為經典，但隨著時間流逝，說不定未來在拍賣會中得見，既然如此，何不早點與它相認？

▲ Petite Course Epsom用牛皮手袋。（$41,700/圖片品牌提供）

馬術小袋

基本上Hermes大部分產品的設計靈感都是來自馬術，全新的Petite Course Box小牛皮手袋又豈會例外？手袋的形狀來自賽馬用鞍的造型，至於袋繩模仿馬銜繩的拉鏈提帶，而袋身則有著馬鞍釘，留意的是袋身刻意造出不對稱的圓弧線條，女士們若不喜歡皮革幼帶，另有運動款式的對比顏色織帶提供。

▲ 以槍袋為設計靈感的Hermes Buddypocket Swift小牛皮手袋。（$58,400/攝影：湯致遠）

貴氣槍袋

Hermes Buddypocket Swift小牛皮手袋以槍袋為創作靈感，半月形的袋身緊貼身體，袋面特設兩個間隔可用來放置手提電話和銀包。不過，話說巴黎的治安一向以差見稱，奉勸女士們還是將貴重物品放入袋內比較安全。

▲ 外觀渾圓的Arcon Barenia Faubourg小牛皮手袋。（$54,000/攝影：湯致遠）

▲ 比真皮版更親民的真皮拼帆布版Arcon Barenia Faubourg手袋。（$48,200/圖片品牌提供）

渾圓小牛皮

市面上呈圓形的手袋不多，因為漂亮的有限，而另一個原因是不少女士們認為圓形的手袋在放置隨身物品時比較混亂，不過，似乎Hermes對此並不服氣，推出全新的Arcon Barenia Faubourg小牛皮手袋，設計靈感一看便知道是來自馬鞍的鞍翼，細節上肩帶有著特大的Etriviere搭釦，至於手袋上的彈簧釦可用來懸掛手套或配飾。此外，若女士們對全皮版卻步，則另備有更親民的帆布拼皮版供應。

▲ Weekender Clemence公牛皮手袋靈感來自攝影袋，留意袋身的掛鎖以真皮包裹著，非常漂亮。（售價待定/攝影：湯致遠）

▲ 用皮真包裹著鎖頭。（攝影：湯致遠）

奢侈的相機袋

設計源於生活，設計師隨處都可以找到創作靈感，對於Hermes皮具的創作團隊來說，Weekender Clemence公牛皮手袋的創作靈感就是來自相機袋，長方形的袋身，四正實用，袋身的掛鎖以皮革包袱著，更彰顯了Hermes在皮革處理上的工藝。

▲ 尺寸較大，專為男士而設的Maxi Kelly Togo小牛皮手袋。（$151,600/攝影：湯致遠）

男用Kelly

不需多說，大家對圖中這個黑色Kelly Bag必定是虎視眈眈，這個Maxi Kelly Togo小牛皮手袋換上全新尺寸，手挽的尺寸調校至較短，但金屬釦變得大了，並且附有可拆式的肩織帶，完全為男士而設，好此道的男士看來今次要和女士們「爭崩頭」了。

▲ 正所謂簡約就是美，於Hermes Della Cavalleria Elan Tadelakt小牛皮手袋上得到證實。（$58,400/攝影：湯致遠）

簡約新作

沒有誇張的設計，四平八穩的造型，袋身添加上一個大型的金屬方釦，就成了最新的Hermes Della Cavalleria Elan Tadelakt小牛皮手袋，手袋的設計可掛肩或斜揹，配合日常不同的打扮和須要。

▲ Chaine d' Ancre Tadelakt銀包可以加添可拆式的肩帶，變成一個迷你的小手袋。（$41,900/攝影：湯致遠）

不一樣的銀包

這年頭銀包的設計變得多樣化，特別在女裝方面會加上皮帶和金屬鏈，可以讓女士們將銀包斜揹，圖中這個Chaine d' Ancre Tadelakt銀包就是以此設計模式出現，銀包表面有著錨鏈形的袋釦，加上可配備可拆式的肩帶，為基本得很的銀包帶來更多可塑性。

產品查詢：2919 5000

記者：何偉雄