【播錯國歌】港府：支持港協啓動暫停冰協會員資格程序　或考慮削冰協資助

▲ 港府今日表示，支持港協暨奧委會啓動暫停冰協會員資格的相關程序。（資料圖片）

冰球港隊2月在波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播國歌時出錯，港府在3月27日收到港協暨奧委會提交的最終調查報告。港府今日表示，支持港協暨奧委會啓動暫停冰協會員資格的相關程序；一旦落實暫停冰協的會員資格，港府會相應考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。



港府今日表示，已檢視有關調查報告，並與港協暨奧委會詳細商討跟進行動，港府支持港協暨奧委會啓動暫停冰協會員資格的相關程序，要求冰協於一個月內就其未能按《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》對國歌予以莊嚴的處理提交全面的書面解釋，並就其企業管治提出改善方案。

一旦港協暨奧委會通過特別決議案，落實暫停冰協的會員資格，港府會相應考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。

港府重申，國歌是國家的象徵和標誌，在任何場合均須予以尊重。港府會對違規行為予以嚴懲，絕不姑息。

港協：冰協對維護國家尊嚴的重視程度不足

港協今日向冰協發出函件，啟動暫停冰協會員資格的相關程序，並按《組織章程細則》給予冰協一個月時間，要求冰協於5 月 4 日或之前，就其未能按相關《指引》內要求對國歌予以莊嚴的處理提交一份全面的書面解釋，並就其企業管治提出改善方案，否則港協將行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。

港協向冰協發出的函件提到，審視冰協分別於 3 月 10 日及 3 月 20 日提交的書面報告後認為，冰協沒有遵從相關《指引》規定處理國歌，讓國歌獲得應有尊重。港協強調，播放國歌出錯屬嚴重事件，冰協對維護國家尊嚴的重視程度不足。

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責任編輯：區綽彥