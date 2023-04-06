【上天的禮物】長期腎病男子登上Uber車　33歲司機被感動決定捐出腎臟：他很善良

▲ 美國一名急需換腎的男子一日坐上了輛Uber車，在經歷短短的30分鐘車程後，Uber司機竟然決定捐出自己的腎給對方。

人生旅程，經歷高高低低，如遇低谷請咬緊牙關走過去，如遇好人好事，想必是上天眷顧。美國一名急需換腎的男子一日坐上了輛Uber車，在經歷短短的30分鐘車程後，Uber司機竟然決定捐出自己的腎給對方。該名司機認為，「我想一定是上帝安排你上了我的車。」如此無私的愛，令人尊崇，也令人感動。

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綜合外媒報道，該名腎病男子名比爾（Bill Sumiel）年71歲﹑Uber車司機名蒂姆（Tim Letts）年33歲，事件發生在美國新澤西。

在2021年10月30日，比爾坐上了蒂姆的車，準備回新澤西州塞勒姆的家。在兩人聊天的過程中，蒂姆知道比爾是一名長期腎病患者，3年前開始更有迫切換腎的需要。蒂姆事後對媒體表示，在這30分鐘的旅途，他已慢慢地和比爾成為了朋友。

認識的時間需短，但蒂姆卻做了一個驚人的決定，便是打算捐出自己的一個腎臟給對方。比爾憶起當時蒂姆告訴他，

如果你接受我的名字和號碼，我會給你一個腎臟。

比爾記得他當時顫抖得很厲害，甚至無法寫下蒂姆的名字和電話號碼。

蒂姆事後真的兌現承諾，他去了做血液及組織的測試，並且確定是匹配的，最終獲得了捐贈的資格。活體捐贈器官手術充滿不少風險，尤其受贈者是一名陌生人，但蒂姆表示，

我被這個人的真誠所鼓舞。他很高興﹑他也很善良，你可以看得出來他很痛苦，但是他沒有把這些表現出來。

承蒙上天的眷顧，比爾的換腎手術最近成功地完成，身體也沒有出現排斥的問題，

捐腎是生命的禮物，我很幸運能得到這份禮物。我幾乎可以過上正常的生活。

作為虔誠的基督徒，比爾深信上帝在他身上施起了神蹟，

我過往聽過不少奇蹟事件。也許它們從來沒有降臨在我身上，也許曾經有。但是，我現在堅信這個世界是有奇蹟的。

手術後，比爾搬到了德國，但仍與蒂姆保持聯繫。兩人表示，他們會是一輩子的朋友。

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責任編輯︰羅嘉欣