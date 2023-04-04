【靚媽聯盟】姚嘉妮xViVi玩轉首爾　直播30場賣貨逾6位數

▲ 姚嘉妮與ViVi（右）十分勤力，連做30場直播。

姚嘉妮（嘉嘉）近年除拍劇也加入KOL行列，實行直播帶貨搵真銀。日前她與Mixx Collection直播帶貨女王ViVi首度衝出香港，到首爾瓹窿瓹罅，搜羅各款產品，包括美妝、護膚品、個人護理、衣飾、波鞋手袋、零食及內衣等。

此外，她們@即場開Live近30場，吸引大批粉絲收看及支持，平均每場有近千人收看，創下銷售佳績，估計總銷售額超過港幣6位數字。

兩位靚媽連續7天馬拉松式直播帶貨，可謂一大突破，因她們要暫時放下家中子女，飛到首爾做直播。

▲ 直播時分享護膚心得。

與當地人氣KOL交流

兩位靚媽精力充沛，期間姚嘉妮與 ViVi 更獲邀出席韓國人氣護膚品牌ELT的全亞洲新產品發佈會，與當地人氣KOL合力宣傳及交流護膚心得。

兩位凍齡靚媽打扮時尚，氣質不輸身邊年輕KOL。

二人在直播中一邊品嘗韓國人氣糕點，一邊介紹和示範品牌全新星級產品「素顏霜」，又即場玩網上直播有獎問答遊戲，令世界各地粉絲都能即時感受現場歡樂氣氛。

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寓工作於娛樂

發佈會結束後，進擊二人組又勇闖仁川零食倉，大手一車購入兼介紹各款香港未入口的零食，相當誇張。

而且嘉嘉與ViVi更邊試食邊直播，睇得各路姊妹心花怒放，瘋狂下單，炸爆二人手機。

來到首爾，她們亦乘機與一眾團隊周圍品嚐地道美食，有6年米芝蓮推介的新鮮牛肉刺身及人氣火爆店的醬油蟹，又乘機到各特色景點打卡，實行寓工作於娛樂。

▲ 嘉嘉與ViVi百忙中抽空與工作團隊品嚐新鮮牛肉刺身及人氣店的醬油蟹。

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