【食用安全】大便排出金針菇？　拆解原因出現5個徵狀要小心

▲ 台灣農委會，拆解大便總是排出金針菇的原因。

金針菇（又稱「金菇」、「金菇菜」）是不少人愛吃的食材，但不知你又有否試過吃完金菇後，翌日排便時，會在馬桶中見到完整的金菇？台灣農業委員會最近就在影片中分享謎團，指出金菇含有一種人體無法分解的膳食纖維，導致經常出現在糞便中。有營養師曾表示，排便時出現食物殘渣，再加上出現5個症狀，竟可能是健康警號。

最新影片：

台灣農委會近日分享影片，解釋金菇為何常在糞便中出現，原因是金菇是一種真菌，細胞壁含有結構扎實的幾丁質多醣體，也是一種膳食纖維，人類的腸胃無法將它完全分解消化，因此進食後很易排出完整的金菇。

影片進一步指出，金菇雖然不易被人體消化，但在烹煮與咀嚼過程中，金菇的營養物質如水溶性多醣、胺基酸已釋放出來，並藉由消化道吸收，因此仍然可以吸收到金菇的營養。

有時難免會在糞便中，看到未被完全消化的食物殘渣，究竟原因為何？台灣營養師李婉萍就曾指出，原因可能與纖維無法被膽汁、胰液等消化酶分解，或是進食得太快，食物未被充分咀嚼有關。

李婉萍表示，糞便中夾雜殘渣，一般無需過份擔心。但如果同時出現5種症狀，包括「持續性腹瀉」、「不明原因體重減輕」、「疼痛」、「發燒」，或是「任何排便習慣上的改變」等症狀，就可能是某種健康警吨號，需特別小心。

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責任編輯：羅嘉欣