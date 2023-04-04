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【毒品檢獲】警方昨日於屯門檢獲市值逾700萬元毒品　2男1女被捕

社會 18:19 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

行動共檢獲9.5公斤懷疑冰毒，及713盒含CBD大麻二酚煙油，總值超過700萬元。（黃偉傑攝）

警方昨日(3日)於屯門震寰路展開反毒品行動,行動中檢獲9.5公斤懷疑冰毒，及713盒含大麻二酚煙油產品，市值超過700萬元。拘捕2男1女，年齡介乎32至44歲。

新界北總區反三合會行動組第二隊高級督察陳養泉指，警方昨日於屯門震寰路一私人屋苑進行反毒品行動，期間發現1名目標男子手持一盒朱古力外出，探員隨即截查男子，並在盒裝朱古力內檢獲1包懷疑冰毒。

警方隨即持搜查令將男子押匯單位內搜查，並在約500呎單位其中一間房間發現一批包裝工具、數簿及大批以金屬器皿及食品包裝懷疑冰毒，調查相信上址為毒品包裝工場，並在現場檢獲713盒含有CBD標示來自美國大麻二酚煙油。

經深入調查後，警方於同日在屯門區內再拘捕1名44歲姓孫男子及1名37歲姓李女子。3名被捕人為朋友關係，均報稱裝修工人，調查發現單位由1月租用營運至今。行動共檢獲9.5公斤懷疑冰毒，及713盒含CBD大麻二酚煙油，總值超過700萬元。

警方留意到販毒集團以租用高級私人屋苑，及以食品包裝作掩飾，增加執法人員調查難度。警方提醒業主要注意租客租用單位用途及背景，亦提醒市民大麻二酚CBD於今年2月1日已立例為危險藥物，市民不應購買及攜帶，任何人管有或販賣含大麻二酚產品即屬違法，一經定罪可被判罰款500萬元，及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃偉傑

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