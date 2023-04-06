曬與前世情人合照　鄧炳強嘆時日太快　去年曾催婚？

▲ 鄧炳強曬與女兒合照。（鄧炳強Facebook圖片）

清明節加復活節長假，保安局局長鄧炳強聽到不少同事計劃帶子女去旅行，就想起自己的「前世情人」，他在社交平台大曬與愛女小時候的合照，話「當日一手抱起嘅小女孩，今日已經亭亭玉立，時間過得真快！」

鄧炳強又慨嘆，女兒轉眼間已長大，「想抱都唔俾你抱呀」，不過好快又回到慈父心態，強調「永遠係我的小女孩。」

他又祝願天下小朋友都無憂無慮，健康成長，享受快樂童年。

鄧炳強去年接受傳媒訪問時曾談及與愛女相處點滴，又話只願做慈父，認為女兒成長過程中，最重要是開心，其次是不要學壞，而自己避免女兒學壞的招數是「日日煩住佢」，幸好女兒樂意與其分享，自己亦會趁機「講道理」。

2006年至2008年期間，鄧炳強曾借調往法國里昂國際刑警秘書處，出任刑事專項主任一職，當時11歲的女兒亦隨他到法國升學，其後又到英國升學，鄧炳強說，自己不會嚴格規定女兒一定要考高分，「嗰邊啲教育唔會追求學生默書100分，相對壓力就無咁大。」他認同讀書開心比成績高低更重要。

女兒長大，鄧炳強話，女兒自有一方天地，但仍會不時回家，共敘天倫，又趁機偷偷表達心願：「早啲結婚，畀我做公公，我都會好開心㗎。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9