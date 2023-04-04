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【搭車優惠】本周末港鐵半價日　港鐵將加密班次至2.8至6分鐘一班車

社會 18:34 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

港鐵公司將於本周末（4月8日至9日），以及5月13至14日舉行「感謝日」，向乘客提供半價乘車優惠。

港鐵公司今天(4日)宣佈將於「感謝日」加強列車服務，合共增加逾700班列車，各車站亦會加派人手，以照顧乘客的交通需要。

有鑑於本周的清明節假期（5日）正值復常初期，港鐵會於傍晚時段增加東鐵綫、荃灣綫及港島綫的列車班次至約2.8至3.5分鐘一班車，方便乘客外出。

「感謝日」期間，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡之付款車程，均可享車費半價優惠，包括來往羅湖及落馬洲站的列車服務。

7條港鐵綫，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫及迪士尼綫將於期間加強不同時段的服務方便乘客。

全日大部份時間列車班次加密至2.8至6分鐘一班車。此外，迪士尼綫上午及晚上時段的班次亦將由每10分鐘一班車提升至每5分鐘一班；輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士表示，隨着社會進一步復常，適逢近期的假日和節慶，再加上半價乘車「感謝日」， 希望透過增加班次及提升服務，以服務市民交通需求。

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記者：陳梓蔚

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