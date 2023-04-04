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【特別財會】89名公務員涉參與反修例非法活動被捕　58人已離政府

政治 19:02 2023/04/04

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2021-2011年度，公務員流失率為5.9%。（資料圖片）

公務員事務局表示，過去共有89名公務員涉嫌參與反修例非法活動而被捕，當中58人已離開政府，5名人員近月被法庭裁定罪成，將被紀律處分。

立法會財務委員會安排4月11日14日及17日舉行21節特別會議，第一節涉及公務員事務，局方收到議員共90條書面問題。

26人不獲警方起訴或判無罪  接受內部調查

局方回應議員書面問題時表示，共有89名公務員涉嫌參與反修例非法活動而被捕，其中，26名不獲警方起訴或獲判無罪的人員須接受部門內部調查，當中9名人員經部門調查後已接受紀律處分，13名人員經部門調查後未有足夠證據顯示有違紀 行為，其餘4名人員正接受部門調查，視乎調查結果，亦有可能被紀律處分。

局方續指，曾被捕者，如被起訴，在進行刑事法律程序期間，均被扣發不多於50%的薪金。如被裁定罪成，因有機會招致免職處罰，均即時被扣發全部薪金。最終被免職的人員，停職期間被扣發的薪金一概不獲發還。

上一年度公務員流失率為5.9%  3,734人辭職

關於過去三年公務員流失情況，局方表示，在2019-20至2021-22的過去3個年度，公務員流失人數分別為8,311、8,494及10,487。與該年度開始時實際人數相比，流失率分別為4.8%、4.8%及5.9%。「一如以往，公務員流失的主要原因是退休。」   

根據局方提供的數據，2021-22年離職人數為近5個年度最高，其中6,310人屬退休，另有多達3,734人辭職，較過往數年大幅增加，被革職有35人，過往多維持在13至14人。

警務處空缺多達6,641個

目前，各政策局、部門共有18,623空缺，其中，警務處空缺多達6,641個，教育局空缺有963個，食物環境衞生署有927個空缺。

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記者：林曉君

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