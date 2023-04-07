【南丫發電廠】港燈消防隊救援器材先進　平均4分鐘到場救援

▲ 發電科高級經理 （消防及保安）吳偉明 （中）、消防及保安經理李震宇（左）、消防及保安督導員郭志偉（右）。（陳永康攝）

港燈南丫發電廠有約400名員工和1400名外判員工，港燈發電科高級經理（消防及保安）吳偉明稱，南丫發電廠位置偏遠，遠水不能救近火，於是籌建發電廠時，決定設立專屬發電廠的消防及保安組，應付火警、急救等工作。如發生事故，港燈消防隊平均4分鐘就到達案發現場，政府消防署則需15分鐘。

南丫發電廠現有消防車和救護車，各2架。廠内的「消防及保安組」共有32人， 24小時輪更，每更7至8人。部分組員曾任職消防署、警察、民安隊等，大部分均有急救牌。平日日間有一名全職護士當值，周末就有經驗的合資格急救員替任。廠內設有直昇機停機坪，一旦遇上緊急事情，就可利用直升機接載。必要時會借出停機坪，支援南丫島的緊急情況。

發電科消防及保安督導員郭志偉，億述曾挽救工友的經歷。他得悉有工友突發性心肌梗塞時，憑著自身多年經驗，他沒有召喚直升機，而是利用公司上下班的「更船」，於20分鐘内，將工友送上在鴨脷洲碼頭候命的救護車，接受針藥急救，並送往醫院。郭解釋，飛行服務隊需約20分鐘才抵達，患者或會錯過搶救的「黃金數分鐘」。同日患者進行「通波仔」手術，醫生更表示「這名工友非常幸運，如果再晚幾分鐘急救，情況就不樂觀」其後，工友更致電回公司，感謝消防及保安組的救命之恩。

吳偉明表示，消防隊最大挑戰是遇到緊急事故的判斷力。如不能百分百確定能應付事故，就會召喚政府消防署。如南丫島電廠2月底退役燃氣機組起火，雖然員工馬上利用粉劑滅火，港燈消防隊亦已進行撲救，但4分鐘仍未救熄，加上起火涉及機械內部，於是當時首次召喚消防署救援。吳續稱，電廠發生被蜜蜂叮和沙塵入眼等的情況較多，火警則不常發生。

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消防及保安組部分裝備都是參考政府消防署的裝備，確保可跟消防處人員作銜接。每年也會進行不同模擬演習及集訓，包括火警、緊急疏散、化學品洩漏等，確保「每把刀都利」。另外，港燈消防隊會定期與政府消防處和警務處舉辦聯合演習。政府消防署參與週年演習和大型事故演習後，看到他們的熱能影像機和座地水炮，非常方便，消防署其後亦添置這些器材。雙方通過演習交流，互相學習和參考。

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記者：楊佩瑩